Anvisa alerta sobre perigos em procedimentos estéticos

A busca por procedimentos estéticos cresce rapidamente no Brasil. Entretanto, especialistas reforçam a importância da segurança. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um informe que alerta para os riscos do uso inadequado de preenchedores dérmicos. O órgão destaca que a aplicação fora das indicações aprovadas aumenta a probabilidade de complicações. Além disso, o uso em regiões não autorizadas também pode provocar danos importantes à saúde.

Nesse cenário, a agência chama atenção para produtos amplamente utilizados na estética. Entre eles aparecem a hidroxiapatita de cálcio, o ácido hialurônico, o poli-L-ácido lático e os preenchedores permanentes com polimetilmetacrilato. Todos esses produtos são injetáveis. Além disso, eles possuem classificação de risco III ou IV. Portanto, exigem registro sanitário obrigatório antes da comercialização.

Uso fora das indicações aumenta risco de complicações

A Anvisa alerta que o uso de preenchedores fora das recomendações do fabricante pode causar sérios problemas. Isso ocorre quando profissionais aplicam o produto em regiões anatômicas não autorizadas. Além disso, o risco cresce quando utilizam volumes superiores aos previstos nas instruções.

Consequentemente, os pacientes podem desenvolver reações adversas leves ou graves. Em muitos casos, essas complicações exigem tratamento especializado. Em situações mais complexas, o manejo médico torna-se difícil.

Entre os efeitos adversos graves, médicos já relataram embolia pulmonar. Além disso, alguns pacientes apresentaram deficiência visual temporária. Em casos extremos, ocorreu perda permanente da visão por oclusão vascular.

Por outro lado, complicações sistêmicas também preocupam especialistas. Alguns pacientes desenvolveram inflamação granulomatosa, que representa uma resposta inflamatória crônica do organismo. Em outras situações, surgiram níveis elevados de cálcio no sangue. Também ocorreram casos de cálculo renal e insuficiência renal, com necessidade de hemodiálise.

Orientações para quem deseja realizar procedimentos estéticos

Antes de realizar qualquer procedimento estético, o paciente deve buscar informação segura. Primeiramente, é fundamental verificar as regiões autorizadas para aplicação do produto. Além disso, o profissional deve respeitar os volumes indicados nas instruções de uso.

Da mesma forma, especialistas recomendam procurar avaliação de um profissional de saúde qualificado. Durante a consulta, o profissional precisa explicar benefícios, riscos e possíveis complicações do tratamento.

Outro ponto importante envolve a regularização do produto. Portanto, o paciente deve confirmar se o preenchedor possui registro sanitário. Além disso, precisa verificar se o serviço possui autorização para funcionamento.

Transparência e rastreabilidade protegem o paciente

Durante o procedimento, o profissional deve apresentar todas as informações sobre o produto utilizado. Em seguida, precisa entregar ao paciente o cartão de rastreabilidade do material aplicado. Esse documento permite identificar lote, fabricante e características do produto.

Além disso, o profissional deve guardar uma cópia no prontuário médico. Dessa forma, ele garante rastreabilidade completa em caso de complicações futuras.

Caso ocorra algum evento adverso, o paciente ou profissional pode comunicar o problema à Anvisa. O relato ajuda a fortalecer a vigilância sanitária e contribui para a segurança de novos pacientes.

Denúncias e fiscalização

A população também pode denunciar irregularidades relacionadas a produtos estéticos. Isso inclui comercialização de substâncias não autorizadas ou propaganda enganosa.

Para registrar denúncias, basta utilizar o sistema oficial da ouvidoria federal, o Fala.BR. A plataforma recebe informações sobre empresas não licenciadas e práticas irregulares no mercado.

Assim, a participação da sociedade fortalece a fiscalização sanitária.

Histórico de alertas sobre preenchedores

Nos últimos anos, a Anvisa publicou diversos alertas sobre procedimentos estéticos. Em 2025, por exemplo, a agência destacou riscos do uso off label de preenchedores à base de PMMA.

Na ocasião, o órgão explicou que o produto possui indicações específicas. Portanto, sua utilização fora dessas situações pode aumentar o risco de complicações.

Por isso, especialistas reforçam um princípio simples: estética deve sempre caminhar junto com segurança.

