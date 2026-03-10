Anvisa aprova novo medicamento para tratamento da hemofilia

A busca por tratamentos mais eficazes para doenças raras avança de forma constante. Nesse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo medicamento para hemofilia no Brasil. A decisão representa um passo importante para pacientes que convivem com essa condição genética. Além disso, o novo tratamento amplia as possibilidades de controle da doença. Consequentemente, especialistas esperam melhora significativa na qualidade de vida.

O medicamento aprovado chama-se Qfitlia, cujo princípio ativo é o fitusirana sódica. A farmacêutica Sanofi desenvolveu o produto para tratar hemofilia A e hemofilia B. O remédio pode ser utilizado com ou sem presença de inibidores dos fatores de coagulação. Além disso, médicos indicam o tratamento para adultos e adolescentes a partir de 12 anos.

O que é hemofilia

A hemofilia é uma doença genética rara. Ela compromete a capacidade do sangue de formar coágulos adequados. Normalmente, o organismo utiliza proteínas chamadas fatores de coagulação para interromper sangramentos. Entretanto, pacientes com hemofilia apresentam deficiência dessas proteínas.

Na Hemofilia A, o corpo produz pouco fator VIII. Já na Hemofilia B, ocorre deficiência do fator IX. Sem essas substâncias, o organismo não consegue formar coágulos eficientes. Consequentemente, sangramentos podem durar mais tempo ou ocorrer espontaneamente.

Por que a doença exige atenção constante

A gravidade da hemofilia varia conforme a quantidade de fator de coagulação presente no sangue. Pacientes com níveis muito baixos enfrentam maior risco de hemorragias espontâneas. Além disso, pequenos traumas podem provocar sangramentos prolongados.

As articulações e os músculos representam as áreas mais afetadas. Entretanto, hemorragias também podem ocorrer em outros órgãos. Por isso, especialistas recomendam diagnóstico precoce e acompanhamento médico regular. Com tratamento adequado, pacientes conseguem manter boa qualidade de vida.

Novo medicamento amplia opções de tratamento

A aprovação do novo medicamento ocorreu com prioridade regulatória. A agência adotou esse procedimento porque a hemofilia é considerada doença rara. A análise seguiu critérios definidos pela Resolução RDC 205/2017, que acelera a avaliação de terapias para condições raras.

O novo tratamento pode atuar tanto na prevenção quanto na redução de episódios hemorrágicos. Assim, pacientes podem diminuir a frequência de sangramentos. Além disso, terapias modernas ajudam a evitar complicações nas articulações.

Quantos brasileiros convivem com hemofilia

Dados do Ministério da Saúde indicam que milhares de brasileiros vivem com a doença. Segundo levantamento oficial de 2024, o país possui mais de 14 mil pessoas diagnosticadas com hemofilia. Desse total, cerca de 11.863 pacientes apresentam hemofilia A. Outros 2.339 convivem com hemofilia B. Esses números demonstram a importância de ampliar as opções terapêuticas. Consequentemente, novas tecnologias médicas tornam-se essenciais para o tratamento.

Importância do diagnóstico e acompanhamento

O diagnóstico precoce permite controlar melhor a doença. Além disso, o acompanhamento médico reduz o risco de complicações. Quando pacientes recebem tratamento adequado, eles conseguem manter rotina ativa. Portanto, avanços terapêuticos representam esperança para milhares de famílias. A aprovação do novo medicamento reforça o compromisso da ciência com doenças raras. Assim, a medicina amplia caminhos para tratamentos mais seguros e eficazes.

