Anvisa interdita, de novo, a Colgate: saiba mais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a interditar, de forma cautelar, o creme dental Colgate Total Clean Mint em todo o Brasil. A decisão ocorreu após a própria fabricante retirar o recurso que suspendia a interdição anterior. Desse modo, o mercado e os consumidores ficam em estado de apreensão.

Motivo da Interdição da Colgate

A Anvisa recebeu relatos de consumidores que apresentaram reações adversas logo após o uso do produto, incluindo:

Lesões bucais

Sensações dolorosas

Sensação de queimação ou ardência

Inflamação gengival

Edema labial

Especialistas associaram esses sintomas diretamente à presença do fluoreto de estanho, um composto que, embora comum, pode causar reações adversas quando a indústria o utiliza em concentrações inadequadas na formulação do creme dental. Além disso, autoridades reforçaram que, ao identificar substâncias com potencial irritativo, devem adotar medidas imediatas para proteger o consumidor.

Recomendações para consumidores

Interrompa imediatamente o uso do Colgate Total Clean Mint.

Observe sinais de irritação ou desconforto na boca.

Procure um profissional de saúde caso os sintomas persistam.

Notifique qualquer reação adversa à Anvisa por meio do sistema e-Notivisa.

Orientações para estabelecimentos comerciais

Retire o produto das prateleiras e evite sua comercialização.

Aguarde novas orientações da Anvisa antes de retomar as vendas.

Posicionamento da Colgate

A Colgate reafirmou, desse modo, seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos. A empresa se colocou à disposição para tratar individualmente cada caso por meio de seu canal de atendimento.