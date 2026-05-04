Anvisa libera novo medicamento para doença cardíaca rara
Novo medicamento aprovado pela Anvisa amplia o tratamento de uma doença cardíaca rara e progressiva.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou, nesta segunda-feira, o registro do Beyonttra® (cloridrato de acoramidis). Assim, o Brasil passa a contar com uma nova alternativa terapêutica. O medicamento atende pacientes com cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina, tanto na forma hereditária quanto na selvagem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, a decisão reforça o avanço regulatório no país. Ao mesmo tempo, amplia o acesso a terapias inovadoras. Consequentemente, médicos ganham mais recursos para tratar uma condição grave e progressiva.
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Entenda a doença e seus impactos
A cardiomiopatia amiloide por transtirretina apresenta evolução silenciosa e, frequentemente, agressiva. Nesse sentido, a proteína transtirretina sofre alterações estruturais. Em seguida, ela se deposita no músculo cardíaco.
Com isso, o coração perde elasticidade. Como resultado, o paciente desenvolve insuficiência cardíaca. Em paralelo, surgem limitações físicas e piora da qualidade de vida. Portanto, o diagnóstico precoce torna-se decisivo.
Segundo estimativas da Associação Brasileira de Cardiologia, a doença afeta milhares de brasileiros. Principalmente, homens acima dos 60 anos apresentam maior incidência. Ainda assim, muitos casos permanecem subdiagnosticados.
Como o Beyonttra atua no organismo
O Beyonttra age diretamente na estabilização da proteína transtirretina. Dessa forma, ele impede a formação de depósitos nocivos no coração. Consequentemente, reduz a progressão da doença.
Em estudo clínico de fase 3, o medicamento demonstrou eficácia superior ao placebo. Notavelmente, pacientes tratados apresentaram maior chance de benefício clínico. Por outro lado, o grupo controle mostrou evolução menos favorável.
Assim, os dados reforçam a relevância terapêutica do fármaco. Ao mesmo tempo, indicam potencial redução de mortalidade cardiovascular.
Avanço no tratamento e expectativa para pacientes
A aprovação do Beyonttra representa um passo importante. Em outras palavras, pacientes ganham uma nova esperança de controle da doença. Além disso, profissionais de saúde passam a contar com mais uma estratégia eficaz.
Por fim, a medida evidencia o papel da regulação sanitária. Dessa maneira, o país acompanha a inovação global. Consequentemente, fortalece o cuidado com doenças raras e complexas.
- com base em dados do portal Anvisa.
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