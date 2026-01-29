Anvisa libera produção de cannabis medicinal no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) aprovou, por unanimidade, novas regras para a produção de cannabis medicinal no Brasil. A decisão ocorreu, portanto, na 1ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada de 2026. Além disso, a medida atende à determinação do STJ, que reconheceu a legalidade da produção para fins medicinais e farmacêuticos, sempre vinculada ao direito à saúde.

Com isso, o Brasil passa a contar com um marco regulatório mais claro. Dessa forma, a Anvisa garante segurança jurídica, previsibilidade e controle sanitário. Ao mesmo tempo, a Agência cria um ambiente favorável à pesquisa científica. Assim, pacientes, pesquisadores e setor produtivo ganham regras objetivas e transparentes.

Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, a decisão coloca o cuidado no centro. Além disso, aproxima a inovação de quem mais precisa. Por isso, a regulamentação fortalece a ciência nacional. Consequentemente, amplia as possibilidades terapêuticas para crianças, adultos e idosos.

O que muda com as novas resoluções

A Anvisa aprovou três Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs). Cada uma trata de um eixo específico. Todas, porém, seguem critérios rígidos de controle e segurança.

1. Produção de cannabis medicinal

Autoriza apenas pessoas jurídicas .

. Exige Autorização Especial e inspeção sanitária prévia.

e inspeção sanitária prévia. Limita o teor de THC a até 0,3% .

. Determina rastreabilidade total dos insumos e lotes.

Prevê suspensão imediata em caso de irregularidades.

Além disso, a norma cria um comitê com Anvisa, Saúde, Justiça e Agricultura. Assim, o controle ocorre em todas as etapas.

Regras para pesquisa científica

A RDC de pesquisa autoriza:

Instituições de ensino reconhecidas pelo MEC.

Instituições científicas públicas.

Indústrias farmacêuticas.

Órgãos de defesa do Estado.

Entretanto, os produtos não podem ser comercializados. Ainda assim, as instituições podem compartilhar materiais para análises autorizadas. Quando o THC ultrapassa 0,3%, a importação exige autorização prévia da Anvisa.

Associações de pacientes

A terceira resolução cria um modelo específico para associações sem fins lucrativos. O objetivo, portanto, é testar a viabilidade sanitária em pequena escala. Além disso, a Anvisa fará chamamento público e monitorará cada projeto com indicadores de qualidade e segurança.

Atualização das normas existentes

Por fim, a Anvisa atualizou a RDC 327/2019. Atualmente, 49 produtos estão regularizados. Agora, a norma amplia:

O público atendido, incluindo doenças debilitantes graves.

As vias de administração, como sublingual, bucal, dermatológica e inalável.

Assim, o acesso se torna mais adequado às necessidades dos pacientes.

