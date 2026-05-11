Anvisa mantém alerta sobre produtos Ypê após recurso suspender decisão

A fabricante Ypê conseguiu suspender os efeitos da decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que havia proibido a fabricação e a venda de produtos da marca. Entretanto, a agência reguladora manteve o alerta sanitário e recomendou que consumidores não utilizem os produtos Ypê suspensos pela Anvisa entre os itens afetados.

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Ypê apresenta recurso e evita suspensão imediata

A empresa apresentou um recurso administrativo à Anvisa. Dessa forma, a medida perdeu efeito temporariamente até novo julgamento do órgão regulador. Segundo a fabricante, a legislação permite essa suspensão automática enquanto a análise continua.

Ao mesmo tempo, a Ypê informou que reforçou o plano de ação para corrigir problemas apontados pela fiscalização. Além disso, a companhia afirmou que entregou novos esclarecimentos técnicos à agência.

Com isso, produtos das linhas lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes continuam em fabricação e circulação no mercado. Ainda assim, a Anvisa reforçou que o entendimento técnico sobre os riscos permanece válido.

Anvisa mantém alerta sanitário aos consumidores

Apesar do recurso, a agência orientou consumidores a não utilizarem os produtos envolvidos “por segurança”. Segundo o órgão, falhas graves surgiram durante inspeções na linha de produção da unidade da empresa no interior paulista.

Entre os problemas identificados, técnicos apontaram falhas no controle de qualidade, descumprimento de etapas críticas da fabricação e inconsistências nos sistemas de garantia sanitária.

Por isso, a Anvisa pretende concluir o julgamento definitivo nos próximos dias. Enquanto isso, a agência determinou reforço na fiscalização em estados e municípios para impedir a circulação de lotes considerados irregulares.

Recall voluntário aumentou atenção da Anvisa

Anteriormente, a fabricante iniciou um recall voluntário de lotes específicos de lava-roupas líquidos. Na ocasião, análises identificaram a bactéria Pseudomonas aeruginosa em determinados produtos.

Desde então, o caso ganhou maior repercussão. Consequentemente, órgãos de defesa do consumidor e autoridades sanitárias ampliaram o monitoramento sobre a situação.

Além disso, a Anvisa orientou consumidores a verificarem a numeração dos lotes antes do uso. A decisão atinge apenas produtos com lotes terminados no número 1.

Produtos afetados incluem lava-roupas e desinfetantes

A lista reúne itens das marcas Ypê, Tixan e Atol. Entre os produtos afetados, aparecem lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes de uso geral.

Segundo a agência, consumidores devem procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da fabricante para solicitar troca, devolução, recolhimento ou ressarcimento.

Por fim, a empresa declarou que seguirá em diálogo permanente com a Anvisa para buscar uma solução definitiva e preservar a confiança dos consumidores.