Anvisa suspende produtos Ypê e manda recolher lotes com risco sanitário

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento imediato de diversos produtos da marca Ypê após identificar falhas graves no processo de fabricação. A medida impacta detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, em Amparo, no interior de São Paulo.

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Falhas graves motivaram ação da Anvisa

A decisão saiu nesta quinta-feira (7). Conforme informou a Anvisa, técnicos identificaram irregularidades durante uma inspeção conjunta realizada com órgãos da Vigilância Sanitária paulista. Logo depois da análise técnica, a agência avaliou risco sanitário elevado nos produtos.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram problemas em etapas essenciais da produção. Entre as falhas, apareceram inconsistências no controle de qualidade, deficiência nos sistemas internos de segurança e falhas na garantia sanitária dos itens fabricados.

Consequentemente, a Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados. Dessa forma, a agência também alertou para possível contaminação microbiológica, causada pela presença indesejada de microrganismos patogênicos.

Consumidores devem interromper uso imediatamente

A Anvisa orientou consumidores a interromperem, desse modo, o uso dos produtos pertencentes aos lotes afetados. Segundo o órgão, apenas embalagens com numeração final 1 entram na medida de recolhimento. Além disso, a agência recomendou contato imediato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para orientações sobre devolução e recolhimento.

Enquanto isso, vigilâncias sanitárias estaduais e municipais intensificam fiscalizações para impedir a circulação dos lotes comprometidos no mercado brasileiro.

Produtos da Ypê atingidos pela suspensão

A decisão inclui diferentes categorias de produtos. Entre eles, aparecem detergentes lava-louças, desinfetantes e lava-roupas líquidos. Veja alguns dos itens afetados:

Lava-Louças Ypê

Lava-Louças Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear Care

Lava-Louças Ypê Toque Suave

Tixan Ypê Antibac

Tixan Ypê Green

Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Ypê Premium

Lava Roupas Ypê Power Act

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante Pinho Ypê

Desinfetante Atol

Entenda o impacto da decisão

A medida reforça a atuação preventiva da Anvisa na proteção da saúde pública. Dessa forma, a agência busca reduzir riscos sanitários e impedir que produtos potencialmente contaminados cheguem aos consumidores.

Por isso, especialistas recomendam atenção total aos números dos lotes antes do uso. Caso o consumidor encontre produtos com final 1, deve evitar imediatamente qualquer utilização.

A lista completa dos produtos afetados está disponível no Diário Oficial da União.