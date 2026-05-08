Anvisa suspende produtos Ypê e manda recolher lotes com risco sanitário
Anvisa suspendeu produtos da Ypê após detectar falhas sanitárias que podem comprometer a segurança dos consumidores.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento imediato de diversos produtos da marca Ypê após identificar falhas graves no processo de fabricação. A medida impacta detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, em Amparo, no interior de São Paulo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Falhas graves motivaram ação da Anvisa
A decisão saiu nesta quinta-feira (7). Conforme informou a Anvisa, técnicos identificaram irregularidades durante uma inspeção conjunta realizada com órgãos da Vigilância Sanitária paulista. Logo depois da análise técnica, a agência avaliou risco sanitário elevado nos produtos.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram problemas em etapas essenciais da produção. Entre as falhas, apareceram inconsistências no controle de qualidade, deficiência nos sistemas internos de segurança e falhas na garantia sanitária dos itens fabricados.
Consequentemente, a Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados. Dessa forma, a agência também alertou para possível contaminação microbiológica, causada pela presença indesejada de microrganismos patogênicos.
Consumidores devem interromper uso imediatamente
A Anvisa orientou consumidores a interromperem, desse modo, o uso dos produtos pertencentes aos lotes afetados. Segundo o órgão, apenas embalagens com numeração final 1 entram na medida de recolhimento. Além disso, a agência recomendou contato imediato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para orientações sobre devolução e recolhimento.
Enquanto isso, vigilâncias sanitárias estaduais e municipais intensificam fiscalizações para impedir a circulação dos lotes comprometidos no mercado brasileiro.
Produtos da Ypê atingidos pela suspensão
A decisão inclui diferentes categorias de produtos. Entre eles, aparecem detergentes lava-louças, desinfetantes e lava-roupas líquidos. Veja alguns dos itens afetados:
- Lava-Louças Ypê
- Lava-Louças Ypê Green
- Lava-Louças Ypê Clear Care
- Lava-Louças Ypê Toque Suave
- Tixan Ypê Antibac
- Tixan Ypê Green
- Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava Roupas Ypê Premium
- Lava Roupas Ypê Power Act
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante Pinho Ypê
- Desinfetante Atol
Entenda o impacto da decisão
A medida reforça a atuação preventiva da Anvisa na proteção da saúde pública. Dessa forma, a agência busca reduzir riscos sanitários e impedir que produtos potencialmente contaminados cheguem aos consumidores.
Por isso, especialistas recomendam atenção total aos números dos lotes antes do uso. Caso o consumidor encontre produtos com final 1, deve evitar imediatamente qualquer utilização.
A lista completa dos produtos afetados está disponível no Diário Oficial da União.
- com base em dados do portal Anvisa.
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