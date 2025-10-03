Anvisa mobiliza órgãos internacionais para garantir antídoto contra metanol

A Anvisa intensificou articulações com órgãos internacionais e, ao mesmo tempo, reforçou contatos diretos com entidades regulatórias estrangeiras para acelerar a chegada do antídoto fomepizol ao Brasil. Além disso, coordenou esforços conjuntos com ministérios e vigilâncias sanitárias, garantindo que diferentes setores trabalhem de forma integrada. Enquanto isso, investigou alternativas emergenciais e avaliou, de modo estratégico, o uso de etanol grau farmacêutico como substituto temporário. Do mesmo modo, identificou farmácias de manipulação aptas a produzir antídotos provisórios em caráter emergencial. Paralelamente, ampliou análises em diferentes frentes para não deixar lacunas no processo. Por fim, estruturou fluxos de comunicação contínua para assegurar rapidez em cada decisão.

Ao mesmo tempo, a agência mobilizou laboratórios credenciados em todo o território nacional e, de maneira simultânea, fortaleceu parcerias para ampliar a testagem de bebidas suspeitas. Além disso, articulou apoio técnico com centros de pesquisa e, igualmente, buscou soluções que otimizem os prazos de resposta. Nesse contexto, incluiu a Fiocruz e unidades de referência em São Paulo e no Distrito Federal, a fim de acelerar diagnósticos. Ainda assim, não deixou de envolver ministérios como o da Justiça e o da Agricultura, que atuam no reforço da fiscalização. Do mesmo modo, orientou a população sobre os sintomas de intoxicação e destacou a importância do disque-intoxicação 0800-722-6001. Dessa forma, garantiu um plano integrado para proteger vidas e agir com eficiência.

Metanol: perigo silencioso e urgente

O metanol é um álcool tóxico usado em produtos industriais, e criminosos o usam para adulterar bebidas. Como não apresenta cor, cheiro ou sabor, pode passar despercebido. Dentro do corpo humano, ele se transforma em substâncias devastadoras, causando cegueira, falência de órgãos e morte. Por isso, o tratamento deve começar o quanto antes. Sintomas iniciais incluem visão borrada, náusea, dor abdominal e tontura.

Estratégia global para obter o antídoto

A Anvisa acionou a FDA (EUA), EMA (União Europeia) e agências no Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Austrália. Ela busca fornecedores com estoque imediato de fomepizol. Também lançou edital de chamamento para fabricantes e distribuidores. Simultaneamente, discute com o Ministério da Saúde medidas de urgência.

Laboratórios e fiscalização nacional

A agência habilitou laboratórios da Rede Nacional de Vigilância Sanitária para analisar amostras suspeitas. Já operam unidades no Distrito Federal, em São Paulo e na Fiocruz. Em parceria com os ministérios da Justiça e Agricultura, ela amplia a testagem e fiscalização de bebidas. Em casos suspeitos de intoxicação, orienta ligar ao disque-intoxicação (0800-722-6001). Os profissionais guiam primeiros socorros até o paciente chegar ao atendimento médico.