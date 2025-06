Anvisa passa a reter receitas de Ozempic, Wegovy e Mounjaro

A Anvisa liberou regra que exige retenção da receita médica para comprar Ozempic, Wegovy e Mounjaro. A decisão entra em vigor em 23 de junho de 2025. A partir daí, a farmácia retém a segunda via da prescrição, seguindo o padrão aplicado a antibióticos. Além disso, a receita continua válida por até 90 dias.

Antes do início da regra, as vendas de medicamentos GLP‑1 cresceram 15,5% — e 39,1% em comparação anual — impulsionadas por um “estoque” às vésperas da retenção.

Conforme os endocrinologistas a norma é funcional. Eles relatam casos de uso estético irregular que provocam náusea, constipação e hemorroidas. Com a retenção, esperam reduzir automedicação e práticas de risco .

Medicamentos como Saxenda, Trulicity e Rybelsus também entram na regra, o que reforça controle sobre toda classe de agonistas do GLP‑1.

Com a nova norma, a Anvisa fortalece a segurança dos usuários e reduz riscos associados ao uso indevido. Dessa forma, a exigência de retenção melhora o controle profissional e prioriza a saúde.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui