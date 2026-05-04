Anvisa proíbe cannabis e mercado entra em alerta

A Anvisa publicou, nesta segunda-feira (4), uma medida que altera o mercado. A agência proibiu a venda e a divulgação de produtos à base de cannabis sem registro. Nesse sentido, a decisão atinge diretamente os itens Humora Cheers.

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Embora empresas promovam esses produtos online, a Anvisa não reconhece sua regularidade. Portanto, a comercialização se torna irregular. Consequentemente, consumidores enfrentam riscos sanitários relevantes.

Ao mesmo tempo, a agência reforça a fiscalização digital. Assim, ela amplia o controle sobre anúncios e campanhas por e-mail. Dessa forma, o órgão busca conter práticas que induzem o consumo sem respaldo técnico.

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Propaganda irregular entra no radar

Além da proibição, a Anvisa suspendeu propagandas de medicamentos específicos. Entre eles, aparecem Lirux e Olire, produzidos pela EMS S/A.

Esses produtos tratam diabetes e obesidade. No entanto, a divulgação ao público geral desrespeita normas sanitárias. Por isso, a agência interrompeu imediatamente as campanhas.

Em outras palavras, a Anvisa exige comunicação responsável. Logo, empresas devem seguir regras rígidas ao promover medicamentos. Caso contrário, enfrentam sanções.

Irregularidades em medicamentos manipulados

A decisão também atinge o setor de manipulação. A Anvisa determinou o recolhimento de medicamentos estéreis da Injemed.

Durante inspeções, fiscais identificaram falhas graves. Especificamente, a empresa descumpriu a RDC 67/2007. Essa norma regula boas práticas em farmácias.

Diante disso, a agência agiu rapidamente. Assim, ela evita danos à saúde pública. Em consequência, o recolhimento protege pacientes de possíveis contaminações.

Recolhimento voluntário acende alerta

Por fim, a resolução menciona o medicamento Curosurf. O próprio fabricante iniciou o recolhimento de alguns lotes.

Segundo a empresa, falhas ocorreram na fabricação. Portanto, a retirada preventiva busca reduzir riscos clínicos. Entre os lotes afetados, estão versões de 1,5 ml e 3,0 ml.

Dessa maneira, a ação demonstra responsabilidade industrial. Ainda assim, reforça a importância do controle de qualidade contínuo.

O que muda para o consumidor

Agora, o consumidor deve redobrar a atenção. Antes de comprar, ele precisa verificar o registro na Anvisa. Além disso, deve desconfiar de promessas rápidas e anúncios agressivos.

Em síntese, a medida fortalece a segurança sanitária. Ao mesmo tempo, ela pressiona empresas a seguirem normas. Portanto, o mercado tende a se tornar mais confiável.

Com base em dados do portal Anvisa.