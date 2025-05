Anvisa proíbe suplementos de sono e dor; veja a lista

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou, no dia 27 de outubro, a suspensão de diversos suplementos alimentares das marcas Alwaysfit e Curcumais/Alwaysfit. Dessa forma, o Diário Oficial publicou a decisão, que afeta tanto a comercialização quanto a distribuição e fabricação desses produtos. Isso visa garantir a segurança da população.

Conforme dados, a causa da medida foi a ausência de avaliação de segurança para o uso sublingual dos ingredientes desses suplementos. A Anvisa explicou que, quando consumidos dessa forma, os ingredientes podem ser metabolizados de maneira diferente, apresentando riscos à saúde dos consumidores.

Os suplementos afetados pela decisão incluem:

Esses produtos divulgavam promessas de melhora do sono, alívio de dores e tratamento de problemas urinários.

A Anvisa alertou que ninguém avaliou adequadamente a segurança da absorção dos ingredientes por via sublingual. O risco permanece elevado, já que o organismo metaboliza essas substâncias de forma distinta quando absorvidas pela mucosa sublingual, em vez do trato digestivo.

A agência explicou que a Instrução Normativa nº 28/2018 define os limites de nutrientes e substâncias bioativas apenas para suplementos de ingestão oral. Portanto, os fabricantes não comprovaram a segurança desses produtos para uso sublingual, como indicam.

A Anvisa orienta, assim, os consumidores que possuem esses produtos em casa a suspender o uso imediatamente e a buscar orientações sobre o descarte correto. A medida visa proteger, dessa forma, a saúde pública e evitar qualquer risco à população.

Diante dos riscos à saúde, a suspensão e o recolhimento desses produtos são medidas essenciais para evitar, principalmente, possíveis danos aos consumidores. A Anvisa alerta que suplementos alimentares não devem ser usados como medicamentos e reforça que seu uso indevido pode representar um risco à saúde.

