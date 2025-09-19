Anvisa suspende lote de remédio contra hipertensão - veja motivo

De acordo com determinações do Ministério da Saúde, a Anvisa determinou, nesta quarta-feira (17/9), o recolhimento imediato de um lote do medicamento Furosemida injetável, utilizado no tratamento de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. A medida afeta exclusivamente o lote 2411191, com validade até 30/11/2026, produzido pela farmacêutica Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.

A decisão surgiu logo após técnicos identificarem material estranho, semelhante a caco de vidro, no interior de algumas ampolas. A suspeita foi confirmada pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC), que emitiu parecer relatando o desvio de qualidade. Desse modo, a Agência suspendeu a distribuição, comercialização e uso do lote, reforçando a importância do monitoramento rigoroso de medicamentos no país.

Orientações aos profissionais e pacientes

A Anvisa orienta que profissionais de saúde e pacientes fiquem atentos, dessa forma, às embalagens do medicamento. Caso encontrem o lote citado, devem comunicar o fato imediatamente pelos Canais de Atendimento da Agência ou entrar em contato com a Vigilância Sanitária local, cujos canais oficiais estão disponíveis no portal da Anvisa.

A medida visa proteger, principalmente, a saúde pública e garantir segurança no consumo de medicamentos essenciais. O episódio reforça como a fiscalização rigorosa previne riscos graves e assegura maior confiança da população.