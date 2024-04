HECI reforça a conscientização sobre combate à hipertensão arterial

A próxima sexta-feira (26) é marcada pelo Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. O Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci), referência em cardiologia, destaca a importância da conscientização e do acompanhamento médico para o controle eficaz da hipertensão arterial, visando qualidade de vida e redução do risco de complicações graves.

Segundo registros do HECI, em 2023 foram registradas 5.854 internações de pacientes com doenças cardiológicas, totalizando uma média de 488 internações mensais. Estes dados ainda em fechamento podendo sofrer alterações.

Hipertensão arterial

“A hipertensão leva a diversas complicações e grande parte dos pacientes que buscam atendimento de urgência e emergência possuem hipertensão associada a outras doenças como o infarto, insuficiência cardíaca e AVC”, afirma o cardiologista Dr. Paulo Sasso Filho.

A hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, é uma condição crônica, caracterizada pelo aumento dos níveis de pressão sanguínea nas artérias, a hipertensão pode levar a complicações graves, incluindo acidente vascular cerebral, infarto, entre outros problemas cardíacos e renais.

Segundo ainda o cardiologista Paulo Sasso Filho, a maioria dos pacientes é assintomática, o que gera um subdiagnóstico e por isso muitas vezes não é tratada. “Os sintomas são inespecíficos podendo incluir dor na nuca, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal, por isso, é fundamental realizar aferições regulares da pressão arterial, especialmente para pessoas com histórico familiar de hipertensão, com acompanhamento médico, além de manter uma alimentação saudável, praticar atividade física e tomar a medicação conforme prescrição”.

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial incluem hábitos como o consumo de tabaco e álcool, dieta rica em sal, obesidade, sedentarismo, estresse e níveis elevados de colesterol.

A hipertensão pode ser controlada com tratamento adequado, que pode incluir mudanças no estilo de vida, medicamentos prescritos pelo médico e acompanhamento regular. Para prevenir e controlar a hipertensão é essencial adotar uma vida saudável.

Hospital referência

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) é referência em cuidados com a saúde cardíaca em todo o Estado há 23 anos. Por isso, a unidade foi classificada pelo Ministério da Saúde como Nível A em Cardiologia e Cirurgia Cardíaca. Única instituição hospitalar do Sul do Estado especializada em doenças cardiovasculares em neonatos, pediátricas e em adultos.

O Heci possui equipamentos de última geração, além de centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva coronariana, especializada no tratamento de pacientes adultos que necessitam de cuidados intensivos com monitoramento 24 horas.

Sendo Filantrópico, também foi o primeiro hospital capixaba a ser credenciado pelo SUS para a realização de cirurgias de crianças com cardiopatia congênita. Dos atendimentos prestados à população, cerca de 90% são realizados pelo SUS.

Saiba mais

Endereço: Rua Manoel Braga Machado, nº 2 – Bairro Ferroviários – Cachoeiro de Itapemirim

Site: heci.com.br

Instagram: @hospitalevangelico