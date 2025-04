Hipertensão arterial? Saiba lidar com esse bicho-papão

Idosos podem controlar eficazmente a hipertensão arterial com medidas simples, reduzindo riscos e garantindo uma saúde cardiovascular robusta. A prevenção constante é a chave para o bem-estar.

Adote hábitos saudáveis contra hipertensão arterial:

De acordo com médicos, é essencial priorizar, principalmente, uma alimentação equilibrada. Assim, reduza o consumo de sal e evite alimentos ultraprocessados. Inclua frutas, verduras, grãos integrais e gorduras saudáveis, como azeite de oliva e oleaginosas. Alimentos ricos em potássio, como banana e batata, auxiliam no controle da hipertensão arterial.

Mantenha-se ativo

Incorpore atividades físicas à rotina diária. Caminhadas, por exemplo, fortalecem o sistema cardiovascular e ajudam a manter a pressão sob controle. A princípio, antes de iniciar qualquer exercício, consulte um profissional de saúde para orientações adequadas.

Monitore regularmente

Verifique a pressão arterial com frequência. Utilize aparelhos confiáveis e siga as instruções corretamente. Registre os resultados e compartilhe-os com seu médico durante as consultas.

Evite substâncias prejudiciais

Abandone o tabagismo e modere o consumo de álcool. Esses hábitos comprometem a saúde vascular e elevam a pressão arterial, gerando hipertensão. Além disso, mantenha o peso corporal dentro dos limites recomendados

Siga o tratamento médico

Adira rigorosamente às orientações médicas. Não interrompa o uso de medicamentos sem consultar o profissional responsável. O acompanhamento contínuo é fundamental para ajustar o tratamento da doença.

Ao implementar essas medidas, os idosos podem lidar eficazmente com a hipertensão, reduzindo riscos e promovendo o bem-estar. A prevenção e o cuidado constante são aliados essenciais na manutenção da saúde cardiovascular.