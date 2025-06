As lâmpadas de secar esmaltes têm perigo? Veja aqui

Pesquisas mostram que as lâmpadas usadas para secar esmaltes podem alterar as moléculas da pele e causar danos. A radiação UV emitida por essas lâmpadas pode afetar, desse modo, a produção de melanina e outras funções importantes da pele.

Para evitar danos, siga estas recomendações:

Embora a secadora de esmalte seja prática, ela pode trazer riscos para a saúde da pele. Ao tomar precauções simples, como o uso de protetor solar e luvas, é possível reduzir os perigos.

