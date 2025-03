Autocuidado e autoestima: vem aí o Dia da Beleza. Participe!

Entre trabalho, família e compromissos diários, muitas mulheres acabam deixando o autocuidado e a autoestima de lado. No entanto, no dia 15 de março, no Espaço Labore, a biomédica Dra. Beatriz Kleim, especialista em perfiloplastia e contorno facial, realizará um evento exclusivo, o Dia da Beleza, em celebração ao Mês da Mulher. Além disso, todas as participantes contarão com condições especiais e receberão um presente exclusivo.

De acordo com a Dra. Kleim, ” Trabalho estética feminina e autoestima, enveredando pelo lado da importância da mulher não se esquecer de cuidar e olhar para si mesma na correria do dia a dia.

O que eu mais escuto, lá na clínica, são mulheres que por conta da rotina puxada de casa, filhos, marido e trabalho deixam de se olhar verdadeiramente e, quando param para perceber, nem se reconhecem mais.”

Perfiloplastia: transforme seu perfil com naturalidade

Um novo perfil e uma nova atitude: esse é o foco da perfiloplastia. Muitas mulheres evitam fotos de perfil porque não se sentem confortáveis com sua aparência. Felizmente, a perfiloplastia oferece uma solução rápida e eficaz para harmonizar o rosto sem necessidade de uma recuperação prolongada. Esse procedimento inclui rinomodelação, definição do queixo e harmonização dos lábios. Além disso, com apenas 3 ml de ácido hialurônico, Dra. Kleim aplica sua técnica exclusiva para garantir um resultado equilibrado e natural.

Foto: divulgação

Contorno facial: rejuvenescimento e firmeza

Com o tempo, a sustentação da pele diminui, o que pode causar o efeito conhecido como “buldogue”. Para solucionar esse problema, o contorno facial redefine os traços, devolve firmeza e proporciona um aspecto rejuvenescido. Melhor ainda, o resultado aparece imediatamente, sem necessidade de afastamento das atividades diárias, o que se encaixa no ritmo da mulher contemporânea.

Foto: divulgação

Autocuidado e autoestima – garanta sua vaga

O evento acontecerá no dia 15 de março, na Rua Basílio Pimenta, 124 – Basileia. No entanto, as vagas são limitadas e, até o momento, 50% da agenda já foi preenchida. Portanto, para garantir sua participação, entre em contato e reserve seu horário o quanto antes.

Sua beleza merece atenção e cuidado. Com a técnica precisa de [Nome da Biomédica], você pode alcançar um resultado natural e harmonioso. Então, não perca essa oportunidade de se olhar no espelho e se reconhecer novamente!

Leia também: Lipedema: saiba mais sobre doença que afeta 211 mil mulheres no ES