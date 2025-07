AVC cresce entre jovens; saiba como identificar

O neurologista Dr. Waldemar Algemiro, do Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI), deu um alerta sobre o novo caso relacionado ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). De acordo com ele, o número de atendimentos por AVC cresceu de forma preocupante, especialmente entre pacientes com menos de 60 anos:

Segundo o neurologista: “As pessoas sabem que o HECI, com sua estrutura, é referência no SUS para tratar casos de AVC e o SAMU (192) é uma excelente parceria, pois traz pacientes, com agilidade de toda a região sul. O tempo de socorro é imprescindível para salvar vidas.”

Enquanto muitas pessoas ainda associam o AVC à terceira idade, os dados mostram uma nova realidade: cada vez mais adultos jovens sofrem os impactos dessa emergência neurológica.

HECI se destaca no tratamento pós-AVC pelo SUS

Referência na região Sul do Espírito Santo, o HECI oferece o único serviço ambulatorial pós-alta para pacientes com AVC pelo SUS. A equipe, dessa forma, atua ativamente na orientação e conscientização da população, reforçando que tempo é cérebro.

Use a sigla SAMU e identifique os sinais do AVC

Conforme orientações do meio médico, em casos suspeitos de AVC, o Brasil utiliza a sigla SAMU como ferramenta de memorização. Os principais sinais são:

Sorriso torto

Abraço fraco (perda de força em um dos braços)

Música alterada (fala embolada ou confusa)

Urgência: acione o SAMU imediatamente

Fatores de risco para AVC em jovens

Apesar de ser mais comum em idosos, o AVC afeta também jovens. Entre os principais fatores de risco, relacionados ao estilo de vida de algumas pessoas, estão:

Pressão alta

Estresse crônico

Uso de cigarro e drogas ilícitas

Má alimentação e sedentarismo

Histórico familiar

Uso de anticoncepcionais hormonais

O aumento de casos de AVC em jovens exige atenção redobrada aos fatores de risco e aos sinais de alerta. Diante desse cenário, o HECI se destaca não só no atendimento emergencial, mas também na reabilitação pós-alta pelo SUS e em ações constantes de conscientização. Identificar os sintomas rapidamente e buscar ajuda médica pode salvar vidas — e o HECI está pronto para cuidar: (28) (28) 3526-6166.