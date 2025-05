AVC: Por que os casos aumentam no frio e como prevenir

O número de casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) cresce durante o inverno. Isso acontece porque o frio provoca a contração dos vasos sanguíneos. Assim, o coração trabalha mais para bombear o sangue. Além disso, o risco de pressão alta aumenta, um dos principais fatores para o AVC.

Além disso, as pessoas tendem a se exercitar menos no frio. Essa redução da atividade física contribui para o aumento dos fatores de risco, como obesidade e colesterol elevado. Por isso, o frio facilita o surgimento do AVC, especialmente em pessoas com histórico de doenças cardiovasculares.

Fatores que aumentam o risco no inverno

Durante o inverno, o organismo enfrenta mudanças que elevam o risco de AVC. Primeiro, a baixa temperatura promove vasoconstrição, dificultando a circulação sanguínea. Em segundo lugar, o frio aumenta a viscosidade do sangue, tornando-o mais propenso a formar coágulos. Assim, essas alterações favorecem a obstrução dos vasos cerebrais.

Além disso, a incidência de gripes e infecções respiratórias também pode desencadear processos inflamatórios, elevando o risco de AVC. Portanto, o cuidado com a saúde nessa época do ano torna-se essencial para prevenir complicações.

Como prevenir o AVC no frio?

Para reduzir o risco de AVC, mantenha uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e alimentos integrais. Igualmente importante, pratique atividades físicas regularmente, mesmo em ambientes fechados. Controle a pressão arterial e evite o tabagismo e o consumo excessivo de álcool.

Além disso, proteja-se do frio com roupas adequadas e mantenha o ambiente aquecido. Por fim, consulte seu médico regularmente para acompanhar a saúde cardiovascular e fazer exames preventivos.