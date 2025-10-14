Banco de Sangue do HECI alerta: estoques críticos exigem doações urgentes

O Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) enfrenta um momento delicado. Os estoques de sangue atingiram níveis críticos, principalmente os tipos AB positivo e AB negativo, que estão em situação de urgência. Além de abastecer o próprio hospital, o HECI atende outros 14 hospitais do Espírito Santo, o que torna a necessidade de doação ainda mais urgente.

De acordo com Nathalia Buzatto, responsável pela captação de doadores, o aumento no número de pacientes que precisaram de transfusões no último fim de semana agravou a situação. “Precisamos que as pessoas doem ainda nesta semana para garantir o atendimento seguro aos pacientes”, afirmou.

Banco de Sangue HECI – veja quem pode doar

Conforme o protocolo, podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos e em boas condições de saúde. A primeira doação deve ocorrer até os 60 anos. Doadores de 16 e 17 anos precisam apresentar autorização dos responsáveis. É necessário apresentar um documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos seis horas e não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas.

Quem fez tatuagem, piercing, endoscopia ou colonoscopia deve aguardar seis meses para doar. O HECI não exige agendamento, mas orienta que grupos com mais de cinco pessoas informem previamente pelo telefone.

Como doar sangue em Cachoeiro

As doações ocorrem no prédio ao lado do Hospital Evangélico, no bairro Ferroviários, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, das 7h às 11h (exceto feriados). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (28) 3526-6232 ou (28) 98803-4543 (WhatsApp).