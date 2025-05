Beber cerveja afeta a próstata? Sim ou não?

Muitos homens consomem cerveja com frequência. No entanto, poucos avaliam os impactos da bebida sobre a saúde da próstata. Embora o álcool não atue diretamente na próstata, ele pode agravar problemas já existentes.

A bebida influi na inflamação da próstata

Homens que sofrem de prostatite — uma inflamação comum — costumam relatar piora dos sintomas após o consumo de cerveja. Isso ocorre porque o álcool favorece inflamações no organismo. Assim, ele acentua desconfortos urinários e dores pélvicas.

A cerveja sobrecarrega o trato urinário

Além disso, a cerveja estimula a produção de urina e sobrecarrega a bexiga. Esse efeito gera incômodo, principalmente em homens com hiperplasia prostática benigna (HPB), uma condição frequente após os 50 anos.

O excesso de álcool prejudica a saúde geral

Mesmo em homens sem doenças na próstata, o consumo excessivo de álcool interfere negativamente na imunidade, no fígado e nos hormônios. Portanto, ele pode afetar indiretamente o equilíbrio do sistema reprodutor.

O que os especialistas recomendam para preservar a próstata

Urologistas orientam moderação. Beber com responsabilidade reduz riscos e evita agravos. Além disso, realizar exames regulares permite identificar alterações precoces e tratar possíveis doenças ainda no início. Porém, quando consumida com moderação, a cerveja pode trazer benefícios para a saúde masculina, como a redução do risco de doenças cardíacas, devido ao seu teor de antioxidantes e flavonoides. Além disso, a presença de silício na bebida contribui para a saúde óssea, ajudando na prevenção da osteoporose. Contudo, os efeitos positivos só são observados quando o consumo é equilibrado, evitando excessos que podem gerar problemas de saúde.