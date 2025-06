Bolsonaro abandona agenda após nova crise de saúde – confira

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, precisou interromper dois compromissos públicos em Goiás por causa de nova crise de saúde. Nesta sexta-feira (20), ele deixou um evento em um frigorífico de Goiânia após permanecer no local por apenas 20 minutos. Segundo aliados, ele sentiu fortes náuseas e decidiu, desse modo, retornar imediatamente para Brasília.

Na noite anterior, quinta-feira (19), Bolsonaro discursava na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia quando os soluços da nova crise de saúde o impediram de continuar. Visivelmente abalado, ele pediu desculpas e, assim, declarou: “Desculpa, estou muito mal. Vomito 10 vezes por dia”.

Esse episódio reforçou a gravidade do quadro clínico do ex-presidente, que segue debilitado meses após sua última cirurgia.

Em abril, Bolsonaro passou por uma nova operação para desobstruir o intestino e reconstruir a parede abdominal. Essa foi a sétima cirurgia desde a facada que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral. Todas as intervenções médicas se relacionam com complicações provocadas pelo atentado.

Nesta sexta, Bolsonaro chegou ao evento já com aparência debilitada. Cumprimentou apoiadores, evitou falar com a imprensa e saiu sem almoçar. O encontro político programado em Anápolis foi cancelado. Logo depois, ele seguiu de volta para Brasília, onde deve permanecer em observação médica.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui