Botox e botulismo: qual é o risco real?

A Anvisa emitiu, na última quinta-feira, um alerta sobre o risco de botulismo relacionado à aplicação de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox. A agência recebeu notificações de dois casos da doença, que podem surgir horas ou semanas após o procedimento. Em resposta, a agência solicitou que as empresas atualizem as bulas dos produtos, informando, principalmente, os riscos de sintomas graves de botulismo.

Riscos e sintomas do botulismo

De acordo com a literatura médica, os sintomas do botulismo incluem visão borrada, pálpebras caídas, fala arrastada, dificuldade para engolir e respirar. Em situações graves, a doença pode levar à paralisia muscular generalizada e até mesmo à morte. O tratamento imediato com antitoxina botulínica é fundamental para neutralizar a toxina e evitar a progressão da doença. A Anvisa explica que, quando há o uso correto da toxina botulínica, ela é segura, como comprovado por estudos ao longo dos últimos 25 anos. No entanto, a falsificação de toxinas representa um risco significativo à saúde, podendo resultar em complicações graves.

O que é o botulismo?

O botulismo é uma doença rara e grave, causada pela toxina botulínica produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Essa mesma toxina passa por controle e purificação e é utilizada no botox. A diferença entre os dois casos reside na dose e na forma de aplicação. Para fins terapêuticos e estéticos, dilui-se a toxina, enquanto, em casos de botulismo, a toxina afeta áreas distantes do local da injeção e causa sintomas graves.

O que fazer em caso de sintomas?

Se você apresentar sintomas como dificuldade para engolir, falar ou respirar após a aplicação de botox, procure imediatamente um médico ou vá ao pronto-socorro. É importante informar ao médico que você passou pelo procedimento e fornecer detalhes sobre o produto, se possível. Além disso, a Anvisa recomenda que os usuários notifiquem qualquer evento adverso pelo sistema VigiMed.

Cuidados para evitar o botulismo após o botox

Para evitar complicações, a Anvisa recomenda o uso exclusivo de produtos registrados e dentro do prazo de validade. Verifique sempre as informações na embalagem, como nome do produto, lote e validade, e escolha profissionais habilitados para realizar o procedimento. Também é essencial seguir as orientações da bula, especialmente sobre o intervalo adequado entre as aplicações.

