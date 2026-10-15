Brasileiros desenvolvem curativo líquido que pode acelerar cicatrização

Um curativo líquido desenvolvido por pesquisadores brasileiros pode reduzir em até 50% o tempo de cicatrização de feridas. A tecnologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) forma uma película transparente sobre a pele e dispensa a retirada manual da cobertura durante a recuperação.

O produto foi desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, em colaboração com a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Nos testes pré-clínicos, a equipe observou uma redução de aproximadamente metade no tempo de cicatrização, em comparação com coberturas tradicionais.

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A proposta busca facilitar os cuidados diários, especialmente em regiões do corpo que exigem movimentos frequentes. Além disso, a tecnologia pretende reduzir o desconforto durante o banho e evitar lesões provocadas pela troca de curativos.

Como funciona o curativo líquido desenvolvido na Unicamp?

A solução contém um polímero, material que forma uma película protetora ao entrar em contato com a região lesionada. Depois da aplicação, o líquido seca em até 45 segundos e cria uma barreira transparente contra agentes externos.

Segundo Rubens Maciel Filho, coordenador do estudo, um dos desafios da pesquisa consistia em desenvolver uma formulação líquida sem solventes tóxicos que impedissem o contato seguro com a pele.

Para isso, a equipe utilizou uma combinação de solventes de origem renovável, descritos pelos pesquisadores como sustentáveis e atóxicos para o organismo.

A película também forma uma estrutura tridimensional que oferece suporte à regeneração celular. Durante o processo de cicatrização, o organismo metaboliza e absorve o polímero, dispensando a remoção manual da cobertura.

Quais são as vantagens em relação aos curativos tradicionais?

Gazes, fitas adesivas e ataduras protegem feridas, mas podem provocar desconforto durante a troca. Em alguns casos, a retirada da cobertura também pode danificar o tecido novo que começa a se formar.

O curativo líquido busca minimizar essas dificuldades. Entre as características descritas pelos pesquisadores, destacam-se:

Secagem rápida: a película se forma em até 45 segundos.

Transparência: permite observar a região lesionada sem retirar a proteção.

Resistência à água: facilita o banho sem necessidade de cobrir o local, conforme os pesquisadores.

Flexibilidade: acompanha os movimentos do corpo, inclusive em articulações como joelhos e cotovelos.

Absorção pelo organismo: dispensa a retirada manual do material durante a recuperação.

Essas características podem facilitar a rotina de pessoas que precisam proteger feridas enquanto realizam atividades cotidianas. No entanto, a equipe ainda precisa avançar na avaliação da tecnologia antes de confirmar sua aplicação na prática clínica.

O curativo líquido já pode ser usado em pessoas?

Apesar dos resultados promissores, a pesquisa ainda se encontra na fase pré-clínica. Portanto, os dados disponíveis não comprovam que o produto já possa substituir os curativos convencionais no atendimento de pacientes.

Os ensaios pré-clínicos ajudam a avaliar a segurança e o desempenho de uma tecnologia antes de sua utilização clínica. Assim, são necessárias etapas adicionais de pesquisa para estabelecer sua eficácia, segurança e condições adequadas de uso.

Por enquanto, pessoas com feridas devem seguir as orientações dos profissionais de saúde. A escolha do curativo depende do tipo, da profundidade e das condições da lesão.

Tecnologia também pode beneficiar animais

Os pesquisadores identificaram potencial para utilizar a película em feridas de animais. A tecnologia pode ajudar a enfrentar dificuldades comuns, como a retirada de ataduras e o contato da língua com a região lesionada.

Além disso, a equipe aponta possíveis aplicações futuras em dermocosméticos, revestimentos de implantes e próteses e sistemas de liberação controlada de medicamentos, incluindo antibióticos e anti-inflamatórios.

Essas possibilidades ainda dependem de pesquisas específicas. Por enquanto, o principal destaque do projeto está no desenvolvimento de uma cobertura que combina proteção, transparência e absorção pelo organismo.

Se os próximos estudos confirmarem os resultados iniciais, a tecnologia poderá ampliar as opções para o cuidado de feridas e tornar a recuperação mais confortável.