Bronquiolite ou resfriado comum? Aprenda a identificar sinais rapidamente
Entenda as diferenças entre bronquiolite e resfriado e identifique sinais de alerta nos primeiros dias.
Nos primeiros dias, muitos pais confundem bronquiolite com resfriado comum. Isso ocorre porque ambos começam com sinais semelhantes. Coriza, espirros e tosse leve aparecem logo no início.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No entanto, apesar da semelhança inicial, cada quadro evolui de forma diferente. Por isso, observar a progressão dos sintomas se torna fundamental. Principalmente em bebês, qualquer mudança exige atenção redobrada.
Enquanto o resfriado atinge nariz e garganta, a bronquiolite compromete os pulmões. Dessa forma, o impacto respiratório se intensifica com o passar dos dias.
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Como diferenciar bronquiolite de resfriado
Inicialmente, o resfriado mantém sintomas leves e estáveis. Em geral, a criança apresenta:
- Coriza persistente
- Espirros frequentes
- Febre baixa
- Tosse leve
Por outro lado, a bronquiolite evolui rapidamente. Após dois ou três dias, novos sinais surgem. Nesse sentido, a atenção deve aumentar. Observe:
- Tosse mais intensa
- Respiração acelerada (taquipneia)
- Cansaço progressivo
- Chiado no peito
Além disso, a inflamação dos bronquíolos dificulta a passagem do ar. Consequentemente, a respiração se torna mais trabalhosa.
Sinais de alerta que indicam gravidade
A dificuldade para respirar representa o principal sinal de alerta. Portanto, os responsáveis devem observar o esforço respiratório da criança.
Fique atento aos seguintes sinais:
- Tiragem: afundamento entre costelas ou clavícula
- Batimento das narinas ao respirar
- Movimento intenso da barriga
- Chiado no peito constante
Enquanto isso, no resfriado, o chiado raramente aparece. Geralmente, o som vem de secreções e melhora com higiene nasal.
Evolução dos sintomas faz toda a diferença
A progressão dos sintomas ajuda a esclarecer o diagnóstico. No resfriado, a melhora costuma surgir a partir do terceiro dia.
Em contrapartida, a bronquiolite piora entre o terceiro e o quinto dia. Ou seja, a inflamação aumenta e compromete ainda mais a respiração.
Por esse motivo, acompanhar a evolução se torna indispensável. Quanto antes identificar a piora, melhor será a resposta ao tratamento.
Quando procurar atendimento médico imediato
Diante de sinais mais intensos, a busca por atendimento deve ser imediata. Não espere a situação se agravar.
Procure ajuda ao notar:
- Respiração muito rápida ou ofegante
- Dificuldade para respirar
- Chiado persistente no peito
- Cansaço ao mamar
- Lábios ou unhas arroxeados
- Irritabilidade ou prostração
Nessas condições, o diagnóstico rápido evita complicações. Sobretudo em bebês, a atenção precoce pode fazer toda a diferença.
Com base em informações do portal Metrópoles.
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