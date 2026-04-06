Bronquiolite ou resfriado comum? Aprenda a identificar sinais rapidamente

Nos primeiros dias, muitos pais confundem bronquiolite com resfriado comum. Isso ocorre porque ambos começam com sinais semelhantes. Coriza, espirros e tosse leve aparecem logo no início.

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No entanto, apesar da semelhança inicial, cada quadro evolui de forma diferente. Por isso, observar a progressão dos sintomas se torna fundamental. Principalmente em bebês, qualquer mudança exige atenção redobrada.

Enquanto o resfriado atinge nariz e garganta, a bronquiolite compromete os pulmões. Dessa forma, o impacto respiratório se intensifica com o passar dos dias.

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Como diferenciar bronquiolite de resfriado

Inicialmente, o resfriado mantém sintomas leves e estáveis. Em geral, a criança apresenta:

Coriza persistente

Espirros frequentes

Febre baixa

Tosse leve

Por outro lado, a bronquiolite evolui rapidamente. Após dois ou três dias, novos sinais surgem. Nesse sentido, a atenção deve aumentar. Observe:

Tosse mais intensa

Respiração acelerada (taquipneia)

Cansaço progressivo

Chiado no peito

Além disso, a inflamação dos bronquíolos dificulta a passagem do ar. Consequentemente, a respiração se torna mais trabalhosa.

Sinais de alerta que indicam gravidade

A dificuldade para respirar representa o principal sinal de alerta. Portanto, os responsáveis devem observar o esforço respiratório da criança.

Fique atento aos seguintes sinais:

Tiragem: afundamento entre costelas ou clavícula

Batimento das narinas ao respirar

Movimento intenso da barriga

Chiado no peito constante

Enquanto isso, no resfriado, o chiado raramente aparece. Geralmente, o som vem de secreções e melhora com higiene nasal.

Evolução dos sintomas faz toda a diferença

A progressão dos sintomas ajuda a esclarecer o diagnóstico. No resfriado, a melhora costuma surgir a partir do terceiro dia.

Em contrapartida, a bronquiolite piora entre o terceiro e o quinto dia. Ou seja, a inflamação aumenta e compromete ainda mais a respiração.

Por esse motivo, acompanhar a evolução se torna indispensável. Quanto antes identificar a piora, melhor será a resposta ao tratamento.

Quando procurar atendimento médico imediato

Diante de sinais mais intensos, a busca por atendimento deve ser imediata. Não espere a situação se agravar.

Procure ajuda ao notar:

Respiração muito rápida ou ofegante

Dificuldade para respirar

Chiado persistente no peito

Cansaço ao mamar

Lábios ou unhas arroxeados

Irritabilidade ou prostração

Nessas condições, o diagnóstico rápido evita complicações. Sobretudo em bebês, a atenção precoce pode fazer toda a diferença.

Com base em informações do portal Metrópoles.