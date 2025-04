Bronquiolite: sintomas, prevenção e novas formas de proteção

A bronquiolite afeta principalmente bebês com menos de dois anos. O principal causador é o vírus sincicial respiratório (VSR), que circula com maior intensidade entre abril e junho.

Durante esse período, os casos aumentam e exigem, dessa forma, atenção especial:

Conforme especialistas, mesmo com sintomas leves, como coriza, adultos também transmitem o VSR. Muitas vezes, sem saber que estão infectados, passam o vírus para bebês, que desenvolvem a forma mais severa da bronquiolite.

Para reduzir o risco de infecção, é essencial adotar cuidados simples, como:

Além da prevenção, o Ministério da Saúde disponibiliza medicamentos com anticorpos monoclonais, principalmente pelo SUS. Em 2025, surgiram novas opções também na rede privada. Entretanto:

Mesmo com novas medicações disponíveis, a prevenção segue como principal estratégia para proteger os pequenos. Desse modo, adotar cuidados diários reduz o contágio e evita complicações respiratórias graves.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui