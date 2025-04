Bebê com artrogripose evolui com tratamento inovador – veja mais

Carla Penha da Silva viveu uma surpresa inesperada. Após uma gravidez tranquila, deu à luz João Pedro, em 3 de maio de 2023. O bebê nasceu com uma condição rara chamada artrogripose, que afeta o desenvolvimento das articulações.

Entenda a condição

Conforme literatura médica, a artrogripose provoca o enrijecimento e o encurtamento das articulações. Por isso, João Pedro nasceu com os ombros voltados para baixo e os cotovelos virados para cima. Ele não conseguia movimentar os braços ou os dedos com liberdade. A notícia pegou Carla de surpresa, já que nunca havia ouvido falar da síndrome.

Início do tratamento

Diante do diagnóstico, os médicos encaminharam o bebê para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no Rio. Lá, o setor de terapia ocupacional assumiu o caso e percebeu rapidamente a complexidade da situação. Como não existia um protocolo específico, ela desenvolveu uma estratégia personalizada para reverter a malformação.

Terapia e progresso

Inicialmente, criou-se uma tala com ataduras e esparadrapo, mas o bebê teve reação alérgica. Em seguida, projetou-se uma órtese leve, colocada por cima da roupa, e adaptou o tratamento conforme João Pedro crescia. O menino passou a usar diferentes órteses, ao longo do tempo, e iniciou sessões semanais de fisioterapia, sem necessidade de cirurgia.

Superações emocionantes

Hoje, João Pedro surpreende a todos com sua evolução. Com apenas 1 ano e 1 mês, já consegue levar o copo à boca e se alimentar sozinho. Para a mãe, cada novo movimento representa uma vitória emocionante. “Ele faz o que parecia impossível”, celebra Carla, orgulhosa do progresso do filho.

Com informações do site Terra.