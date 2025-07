Bursite trocantérica bilateral com tendinite: veja as doenças que mexeram com a ginga de Carlinhos de Jesus

Aos 72 anos, o coreógrafo Carlinhos de Jesus compartilhou com seus seguidores o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral, associada à tendinite nos glúteos. A inflamação, conforme ele, causa dores intensas e dificulta os movimentos. Por isso, passou a usar muletas e cadeira de rodas. De acordo com registros, ele iniciou um tratamento completo com fisioterapia, acupuntura, musculação e terapias para alívio da dor. Embora a recuperação ocorra lentamente, o coreógrafo afirmou que os cuidados seguem com firmeza. “As muletas e a cadeira não me pararam, apenas me poupam”, destacou, reforçando sua força interior.

A bursite trocantérica bilateral ocorre quando as bursas (pequenas bolsas cheias de líquido que reduzem o atrito entre ossos e tecidos) inflamam nos dois quadris, principalmente na região do trocânter, a parte lateral do fêmur. Quando isso se associa à tendinite nos glúteos, a dor e a limitação de movimentos se intensificam. Essa condição afeta principalmente pessoas acima dos 40 anos, mulheres e indivíduos com sobrecarga nas articulações do quadril.

Sintomas mais comuns bursite trocantérica bilateral com tendinite

Dor na lateral dos quadris, que piora ao deitar de lado

Dificuldade para caminhar, subir escadas ou ficar em pé por muito tempo

Sensação de queimação ou pontada no quadril

Dor que irradia para nádegas ou parte lateral das coxas

Rigidez e limitação dos movimentos

Aumento da sensibilidade ao toque na região dolorida

Tratamentos indicados

Fisioterapia personalizada: exercícios para alongar e fortalecer a musculatura dos glúteos e quadris

exercícios para alongar e fortalecer a musculatura dos glúteos e quadris Compressas frias: ajudam a aliviar a inflamação e a dor nas crises

ajudam a aliviar a inflamação e a dor nas crises Uso de medicamentos anti-inflamatórios: sob orientação médica, para reduzir o inchaço

sob orientação médica, para reduzir o inchaço Acupuntura: técnica complementar que contribui no controle da dor

técnica complementar que contribui no controle da dor Musculação leve e supervisionada: após melhora dos sintomas

após melhora dos sintomas Mudança de hábitos: evitar permanecer muito tempo em pé ou sentado, especialmente em superfícies duras

evitar permanecer muito tempo em pé ou sentado, especialmente em superfícies duras Apoios temporários: como muletas ou cadeiras de rodas, quando necessário, para reduzir a sobrecarga articular

Com diagnóstico correto e tratamento adequado, é possível controlar os sintomas e retomar, dessa forma, a qualidade de vida. Em casos mais resistentes, a avaliação ortopédica pode indicar outras abordagens, como infiltrações.

O show tem que continuar

Carlinhos também agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio. As manifestações, segundo ele, renovam sua fé e disposição. “Com amor e gratidão, sigo em frente. O show tem que continuar”, finalizou. A sinceridade e a coragem com que compartilhou o problema inspiram quem também convive com limitações físicas, mostrando que é possível lidar com desafios com dignidade e otimismo.