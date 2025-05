Café: benefícios e riscos no Dia Nacional da Bebida

No dia 24 de maio, o Brasil celebrou o Dia Nacional do Café, data criada pela ABIC, em 2005, para marcar o início da colheita nas principais regiões produtoras. Mais do que um hábito, o café integra o cotidiano de milhões de brasileiros — seja no café da manhã, nas pausas do trabalho ou nos encontros da tarde.

Café: estímulo vai além do paladar

Reconhecido mundialmente por seu sabor marcante, o café também se destaca por sua alta concentração de cafeína, o que o torna, assim, em uma das bebidas mais estimulantes do mundo. Em média, uma xícara de 240 ml contém cerca de 95 mg de cafeína. Mas, apesar dos benefícios, o consumo excessivo pode gerar efeitos adversos.

5 principais benefícios do café

Aumento da energia: A cafeína estimula, principalmente, o sistema nervoso central e melhora o estado de alerta. Melhoria cognitiva: Favorece a memória, a concentração e o tempo de reação. Melhora da performance física: Aumenta a resistência durante atividades físicas. Ação antioxidante: Protege as células contra o envelhecimento precoce. Prevenção de doenças: Os antioxidantes ajudam a reduzir riscos de doenças neurodegenerativas.

3 pontos de atenção

Distúrbios do sono: Consumir café à noite pode causar insônia. Ansiedade: Altas doses elevam o risco de nervosismo e agitação. Problemas digestivos: Pode provocar azia e refluxo em pessoas sensíveis.

Consumo consciente faz a diferença

A nutricionista Mariana Duarte Cardoso lembra que a tolerância à cafeína varia. Por isso, observar as reações do próprio corpo ajuda a definir a quantidade ideal para aproveitar os benefícios sem prejudicar a saúde.