Café da manhã e doenças cardiovasculares: entenda essa relação

Uma pesquisa do Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), na Espanha, revelou que pular o café da manhã pode aumentar principalmente o risco de doenças cardiovasculares. O estudo mostrou que quem pula o café da manhã tem maior risco de obesidade, resistência à insulina e hipertensão, prejudicando a saúde cardiovascular.

Café da manhã e doenças cardiovasculares

Os pesquisadores destacaram que o café da manhã é fundamental para a regulação do metabolismo e o controle dos níveis de glicose durante o dia. Além disso, pessoas que se alimentam adequadamente pela manhã tendem a fazer escolhas alimentares mais saudáveis ao longo do dia. Logo após consumir alimentos nutritivos no início do dia, essas pessoas diminuem o consumo de produtos ultraprocessados e ricos em gorduras saturadas, que são conhecidos por aumentar o risco de infartos e outras complicações cardíacas.

Importância de hábitos saudáveis para o coração

O cardiologista Gil Gonçalves, da Unimed Sul Capixaba, reforça a importância de hábitos saudáveis para a saúde cardiovascular. Segundo ele, um café da manhã equilibrado pode ajudar a manter o metabolismo em equilíbrio, reduzindo fatores de risco como colesterol alto, hipertensão e diabetes. Além disso, ele destaca que, para prevenir doenças cardíacas, é essencial adotar uma rotina de alimentação saudável, combinada com atividade física regular e acompanhamento médico.

Tecnologia avançada e cuidados de excelência

A Unimed Sul Capixaba se destaca no sul do Espírito Santo, oferecendo uma infraestrutura moderna, com exames avançados, como tomografia coronariana e angiotomografia de coronárias. A cooperativa também realiza procedimentos minimamente invasivos de alta complexidade, como a troca valvar aórtica percutânea (TAVI), garantindo diagnósticos rápidos e tratamentos eficazes.

Manter uma alimentação saudável, especialmente ao iniciar o dia com um bom café da manhã, é um dos passos mais importantes para prevenir doenças cardiovasculares. Adotar esses hábitos, além de buscar acompanhamento médico especializado, pode fazer toda a diferença na saúde do coração.

