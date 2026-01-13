Caminhada para emagrecer: veja tempo, ritmo e distância ideais

Emagrecer caminhando é possível, acessível e seguro. No entanto, o resultado não surge por acaso. Antes de tudo, o corpo precisa de estímulo adequado. Por isso, tempo, ritmo e distância fazem toda a diferença. Além disso, a regularidade sustenta os resultados. Sem planejamento, a caminhada melhora a saúde, mas não reduz peso. Assim, entender como caminhar corretamente se torna essencial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, especialistas reforçam que caminhar poucos minutos, em ritmo leve, gera benefícios limitados. Ainda que movimente o corpo, esse esforço não cria déficit calórico. Portanto, quem deseja emagrecer precisa ir além. Com ajustes simples, a caminhada se transforma em aliada poderosa. Dessa forma, o exercício passa a atuar diretamente na queima de gordura.

Leia também – Caminhada diária: benefícios essenciais para sua saúde

Por que a caminhada ajuda a emagrecer

A caminhada aumenta o gasto calórico diário. Consequentemente, o metabolismo acelera. Segundo especialistas, esse processo cria o déficit calórico necessário para perder peso. Ou seja, o corpo passa a gastar mais energia do que consome. Com o tempo, a prática regular reduz gordura corporal. Além disso, melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Ainda contribui para controlar estresse e ansiedade, fatores ligados ao ganho de peso.

Quanto tempo caminhar para emagrecer

O tempo mínimo recomendado é de 30 minutos contínuos. No entanto, para emagrecer, o ideal varia entre 40 e 60 minutos. Preferencialmente, a prática deve ocorrer na maioria dos dias da semana. Isso acontece porque, após os primeiros minutos, o corpo utiliza mais gordura como fonte de energia. Assim, caminhadas muito curtas não oferecem estímulo suficiente.

Ritmo certo: devagar não funciona

Nem toda caminhada emagrece. O ritmo precisa ser moderado ou acelerado. A respiração deve aumentar, assim como os batimentos cardíacos. Ainda assim, a pessoa deve conseguir falar frases curtas. Caminhar muito devagar, portanto, não gera gasto calórico relevante. Em geral, a velocidade ideal fica entre 5 e 6 km/h, para quem não tem restrições médicas.

Distância importa menos do que intensidade

A distância percorrida depende do tempo e do ritmo. Em média, uma pessoa caminha entre 4 e 6 quilômetros por hora. Entretanto, não existe número mágico de passos. Apesar da popularidade dos 10 mil passos, o mais importante é a intensidade do esforço. Muitos passos em ritmo leve não garantem emagrecimento.

Pausas e hábitos fazem diferença

Pequenas pausas não anulam o exercício. Contudo, caminhar de forma contínua aumenta a eficiência. Interrupções frequentes reduzem o tempo em esforço moderado. Além disso, a caminhada não age sozinha. Alimentação equilibrada, sono adequado e constância completam o processo. Assim, a caminhada se torna a base ideal para um emagrecimento saudável e sustentável.

Com base em informações do portal Metrópoles.