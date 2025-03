Câncer cresce entre a população jovem: o que fazer?

Nos últimos anos, a incidência de câncer tem mostrado variações importantes, com uma tendência preocupante: o aumento dos casos entre a população jovem. A médica oncologista da Unimed Sul Capixaba, Dra. Mariana Novaes Pinheiro, explica que “a taxa de incidência de câncer tem variado dependendo do tipo de câncer, faixa etária e região geográfica. No entanto, observamos um aumento na incidência de alguns tipos de câncer, especialmente entre adultos jovens.”

Principais causas do aumento do câncer entre jovens

O aumento da incidência de câncer entre jovens resulta de uma combinação de fatores genéticos e modificáveis. A obesidade, por exemplo, está constantemente associada ao aumento do risco de diversos tipos de câncer, como colorretal, endometrial e de mama. O excesso de gordura corporal cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de câncer, ao causar inflamação, estresse oxidativo e aumento da proliferação celular.

Além disso, mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida têm contribuído para esse aumento. Dietas ricas em calorias e pobres em frutas e vegetais, aliadas ao sedentarismo, são fatores importantes nesse processo. O consumo precoce de tabaco e álcool também aumenta a probabilidade de desenvolvimento de câncer, especialmente quando essas exposições acontecem em idades mais jovens.

Genética e suscetibilidade ao câncer

A genética também exerce um papel fundamental na incidência de câncer. Mutações genéticas patogênicas e um histórico familiar de câncer aumentam as chances de desenvolvimento precoce da doença. No caso do câncer colorretal, por exemplo, mutações genéticas têm sido responsáveis por casos em jovens adultos.

Prevenção e estratégias para minimizar o problema

A combinação de fatores como obesidade, dieta inadequada e predisposição genética contribui diretamente para o aumento do câncer entre os jovens. Portanto, é fundamental adotar estratégias de prevenção que promovam hábitos saudáveis, como dietas equilibradas e a prática regular de exercícios físicos. Além disso, identificar precocemente os indivíduos com alto risco pode salvar vidas, tornando o diagnóstico precoce uma ferramenta essencial para combater essa tendência crescente.

Leia também: Tumor no pâncreas pausa carreira de Tony Bellotto. Epitáfio?!