Tumor no pâncreas pausa carreira de Tony Bellotto. Epitáfio?!

Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, anunciou nesta segunda-feira (3) que médicos diagnosticaram um tumor no pâncreas. Aos 64 anos, o músico usou as redes sociais para compartilhar a notícia e explicou que interromperá temporariamente a carreira para realizar a cirurgia e iniciar o tratamento.

Embora não tenha revelado se o tumor é benigno ou maligno, Tony garantiu que enfrenta a situação com tranquilidade. Além disso, destacou que se inspira no colega Branco Mello, que superou um câncer na garganta e voltou aos palcos.

Os tumores no pâncreas nem sempre indicam câncer. Enquanto alguns são benignos e não apresentam riscos significativos, outros podem ser malignos e se espalhar para diferentes órgãos. O câncer de pâncreas, em especial, apresenta um comportamento agressivo e silencioso. Como os sintomas se assemelham aos de outras doenças, muitas pessoas recebem o diagnóstico em estágio avançado.

Os primeiros sinais costumam ser discretos, o que dificulta o diagnóstico precoce. No entanto, alguns sintomas merecem atenção, como: pele e olhos amarelados (icterícia); urina escura; perda de apetite e emagrecimento inexplicável; alterações no funcionamento intestinal; dor abdominal ou nas costas e indigestão frequente.

Embora o câncer de pâncreas tenha causas variadas, alguns fatores aumentam o risco de desenvolver a doença. Entre os principais estão: tabagismo; obesidade; diabetes tipo 2; exposição a substâncias tóxicas e histórico familiar.

Por isso, manter um estilo de vida saudável e realizar exames de rotina faz toda a diferença. Afinal, o diagnóstico precoce amplia as chances de um tratamento bem-sucedido.

Tony Bellotto encara esse desafio com coragem e positividade. Enquanto se afasta temporariamente dos palcos, sua música continua inspirando milhares de fãs.

