Câncer de mama: 29% das brasileiras desconhecem prevenção

Quase três em cada dez brasileiras não sabem como prevenir o câncer de mama. Pesquisa revela lacunas na prevenção do câncer de mama no país, e o dado aparece em uma pesquisa divulgada em 2 de outubro de 2026.

O levantamento ouviu 2.015 pessoas, incluindo 1.038 mulheres, e comparou os resultados com uma pesquisa semelhante realizada em 2024.

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O percentual de mulheres que afirmam desconhecer formas de prevenção subiu de 25% para 29% no período.

Os dados também mostram diferenças relacionadas à renda e ao tipo de atendimento de saúde utilizado.

Como prevenir o câncer de mama?

A prevenção do câncer de mama envolve principalmente hábitos que ajudam a reduzir fatores de risco modificáveis.

Entre eles estão manter um peso saudável, praticar atividade física, evitar o tabaco e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. A amamentação também apresenta efeito protetor.

Além disso, o acompanhamento da saúde das mamas permite identificar alterações e investigar sinais suspeitos.

É importante, porém, separar prevenção de diagnóstico precoce. A prevenção busca reduzir o risco da doença. Já a detecção precoce procura identificar o câncer em uma fase inicial.

Conhecimento sobre prevenção caiu entre as mulheres

Segundo a pesquisa, 58% das entrevistadas disseram conhecer os métodos preventivos do câncer de mama.

Em 2024, esse percentual chegou a 59%, portanto permaneceu praticamente estável.

Por outro lado, aumentou o grupo que declarou não conhecer as formas de prevenção. O índice passou de 25% para 29%.

Enquanto isso, as respostas intermediárias caíram de 16% para 11%. O resultado indica que parte das mulheres deixou de demonstrar dúvida e passou a declarar desconhecimento.

Renda influencia o acesso à informação

A pesquisa também encontrou diferenças importantes de acordo com a renda familiar.

Entre mulheres com renda de até um salário mínimo, 51% disseram realizar o autoexame.

Esse percentual chegou a 88% entre aquelas com renda superior a cinco salários mínimos.

O conhecimento sobre prevenção também variou. O índice ficou em 49% entre as mulheres de menor renda e alcançou 79% entre as de maior renda.

Assim, a diferença chegou a 30 pontos percentuais no conhecimento sobre prevenção.

SUS e rede privada apresentam diferenças

O tipo de atendimento de saúde também apareceu associado ao nível de conhecimento.

Entre as mulheres que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS), 56% afirmaram conhecer as formas de prevenção. Na rede privada, esse percentual chegou a 69%.

O levantamento associa essas diferenças às desigualdades de acesso à informação e aos serviços de diagnóstico.

Por isso, ampliar o acesso à informação pode ajudar mulheres de diferentes condições sociais a reconhecer os cuidados disponíveis.

Autoexame não substitui a mamografia

A pesquisa mostrou uma diferença importante entre mulheres que conhecem os métodos preventivos e aquelas que desconhecem essas medidas.

Entre as mulheres que afirmaram conhecer as formas de prevenção, 80% disseram realizar o autoexame.

Entre aquelas que declararam não conhecer os métodos, esse percentual caiu para 30%.

A mamografia também apresentou diferença: 65% contra 35%, respectivamente.

Apesar disso, o autoexame não substitui a mamografia nem o acompanhamento de saúde. Ele pode ajudar a mulher a conhecer o próprio corpo e perceber alterações.

Quais sinais devem chamar atenção?

Alterações persistentes nas mamas merecem avaliação profissional. Entre os sinais estão caroço endurecido, mudança na pele, alteração no mamilo e saída espontânea de líquido.

Também podem ocorrer mudanças no formato ou no tamanho da mama e alterações na região das axilas.

Nem toda alteração indica câncer. Mesmo assim, diante de uma mudança persistente ou incomum, a orientação é procurar um serviço de saúde.

Por que o diagnóstico precoce importa?

O câncer de mama reúne diferentes tipos de tumores, que podem apresentar comportamentos distintos.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o diagnóstico em fases iniciais aumenta as possibilidades de tratamento.

Por isso, conhecer os fatores de risco, adotar hábitos saudáveis e seguir as orientações de rastreamento ajudam a cuidar da saúde das mamas.

A pesquisa reforça, ainda, que informação e acesso aos serviços precisam caminhar juntos. Quanto maior a dificuldade para obter orientação e exames, maior pode ser a barreira para o cuidado.