Câncer de mama: benefícios que podem ajudar no tratamento

O diagnóstico de câncer de mama traz dúvidas que vão além do tratamento. Durante essa fase, muitas mulheres também precisam lidar com afastamento do trabalho, despesas e mudanças na rotina. Por isso, conhecer os direitos previstos na legislação brasileira pode ajudar a proteger a saúde, a renda e a qualidade de vida.

Além do acesso aos cuidados médicos, as pacientes podem solicitar benefícios previdenciários, isenções tributárias e outras medidas de proteção. No entanto, cada direito tem critérios específicos, e o diagnóstico, por si só, não garante automaticamente todos os benefícios.

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Quais direitos a mulher com câncer de mama pode solicitar?

As garantias incluem acesso ao tratamento, cobertura assistencial, possibilidade de reconstrução mamária e benefícios financeiros. A concessão depende das condições previstas em lei e, em alguns casos, de avaliação médica ou análise documental.

Tratamento pelo SUS e pelos planos de saúde

No Sistema Único de Saúde (SUS), a legislação estabelece o prazo de até 60 dias, contado do diagnóstico registrado em laudo patológico, para o início do primeiro tratamento contra o câncer. Esse período pode ser menor quando a necessidade clínica exigir.

Já os planos de saúde devem cumprir os prazos de atendimento definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A cobertura depende das regras aplicáveis ao contrato e à legislação, mas a operadora não pode negar um procedimento obrigatório sem fundamento válido.

Quando houver recusa de medicamentos, exames ou terapias, a paciente pode pedir a justificativa por escrito e procurar os canais de atendimento da operadora. Também pode registrar reclamação na ANS e buscar orientação jurídica, conforme o caso.

Reconstrução mamária e exames genéticos

A reconstrução mamária integra os direitos das mulheres submetidas à retirada parcial ou total da mama em decorrência do câncer, conforme as condições previstas na legislação. O procedimento pode ocorrer pelo SUS ou pela saúde suplementar, de acordo com a indicação clínica e as regras de cobertura.

Quando a reconstrução não puder ser realizada imediatamente por razões médicas, a paciente pode receber orientação sobre as etapas seguintes do tratamento.

Os exames genéticos também podem ser indicados para investigar a predisposição hereditária ao câncer de mama, especialmente quando há histórico familiar ou outros critérios clínicos. A cobertura deve ser analisada conforme a indicação, as diretrizes aplicáveis e o contrato. Em caso de negativa, a paciente pode solicitar uma justificativa formal e verificar as possibilidades de contestação.

Quais benefícios financeiros podem ajudar durante o tratamento?

Mulheres que precisam interromper as atividades profissionais podem ter direito a benefícios previdenciários. O acesso depende da situação de trabalho, da qualidade de segurada e dos requisitos estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, pode ser concedido quando a doença impede o exercício do trabalho pelo período necessário. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, anteriormente chamada de aposentadoria por invalidez, exige comprovação de incapacidade permanente para o trabalho, conforme a avaliação previdenciária.

Em determinadas situações, a legislação permite a dispensa da carência para benefícios por incapacidade relacionados ao câncer. Mesmo assim, outros requisitos podem continuar sendo exigidos.

Pacientes com câncer também podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desde que apresentem a documentação prevista. As regras para o PIS/Pasep dependem da modalidade de benefício e da situação da trabalhadora; por isso, é importante confirmar a elegibilidade antes de fazer o pedido.

A isenção do Imposto de Renda pode ser aplicada a rendimentos específicos, como aposentadoria, pensão ou reforma, quando atendidas as condições legais. Ela não se estende automaticamente a salários ou a todas as fontes de renda. A possibilidade de restituição de valores anteriores também depende das regras e dos prazos aplicáveis.

Existem outros direitos previstos em lei?

A prioridade na tramitação de processos judiciais pode ser solicitada por pessoas com doença grave, conforme as condições legais. Já as isenções de IPI, ICMS e IPVA na compra de veículos dependem dos critérios de cada tributo e da legislação federal ou estadual. O diagnóstico de câncer, isoladamente, não assegura essas isenções.

Também existe um acréscimo de 25% na aposentadoria por incapacidade permanente para quem comprova a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, observadas as regras previdenciárias. Esse adicional não se aplica automaticamente a todas as aposentadorias.

Como buscar orientação e garantir os direitos?

O primeiro passo é reunir laudos, relatórios médicos, exames, documentos pessoais e comprovantes exigidos para cada solicitação. Em seguida, a paciente deve consultar o órgão responsável pelo benefício ou pela cobertura.

Em caso de negativa, é importante guardar protocolos e respostas por escrito. A orientação jurídica, a Defensoria Pública e os canais oficiais de atendimento podem ajudar a esclarecer quais medidas cabem em cada situação.

Conhecer os direitos não substitui o acompanhamento médico, mas pode reduzir dificuldades financeiras e administrativas durante o tratamento. Assim, a paciente consegue buscar as garantias previstas em lei e concentrar mais atenção no cuidado com a saúde.