Canetas emagrecedoras: especialistas alertam para riscos silenciosos

Basta abrir as redes sociais para encontrar relatos de emagrecimento rápido. Frequentemente, seguidores perguntam se a mudança aconteceu naturalmente ou com medicamentos como Ozempic ou Mounjaro. Assim, as chamadas canetas emagrecedoras ganharam popularidade. Além disso, muitas pessoas passaram a enxergar esses remédios como solução rápida para perder peso.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

No entanto, especialistas alertam para um problema crescente. Muitas pessoas usam esses medicamentos sem orientação médica. Consequentemente, o uso indiscriminado pode provocar efeitos silenciosos no organismo. Entre os riscos aparecem perda de força, deficiências nutricionais e dores articulares. Portanto, médicos reforçam a importância de acompanhamento profissional.

Leia também – Canetas emagrecedoras exigem atenção além da balança

Obesidade cresce no Brasil e aumenta busca por tratamento

Antes de tudo, médicos lembram que a obesidade representa uma doença crônica. Além disso, o problema avançou rapidamente nas últimas décadas. Dados da pesquisa Vigitel 2025 mostram crescimento de 118% no número de adultos obesos entre 2006 e 2024.

Diante desse cenário, medicamentos injetáveis surgem como alternativa terapêutica. Entretanto, especialistas defendem que o tratamento precisa incluir mudança no estilo de vida. Ou seja, dieta equilibrada, atividade física e acompanhamento médico devem caminhar juntos.

Emagrecimento rápido pode reduzir força muscular

Endocrinologistas explicam que o emagrecimento acelerado nem sempre traz benefícios duradouros. Muitas vezes, o processo reduz o metabolismo basal. Isso ocorre porque a perda de massa muscular diminui o gasto energético do corpo.

Além disso, a perda muscular reduz a capacidade funcional. Consequentemente, o organismo queima menos calorias em repouso. Assim, a manutenção do peso se torna mais difícil no longo prazo.

Especialistas também observam maior risco de sarcopenia. Essa condição provoca perda progressiva de massa e força muscular. Como resultado, pessoas mais velhas podem perder mobilidade, autonomia e qualidade de vida.

Deficiências nutricionais exigem atenção

Outro problema aparece na alimentação. As canetas reduzem o apetite de forma significativa. Portanto, muitas pessoas passam a comer menos e negligenciam a qualidade nutricional da dieta.

Nutricionistas alertam para deficiências importantes. Entre elas aparecem falta de ferro e vitamina B12. Essas carências podem provocar anemia, especialmente em tratamentos prolongados.

Além disso, a ingestão insuficiente de cálcio prejudica a saúde óssea. Consequentemente, cresce o risco de osteopenia ou osteoporose. Da mesma forma, a baixa ingestão de fibras favorece constipação intestinal.

Problemas digestivos também preocupam especialistas

Vários gastroenterologistas destacam outro alerta importante. Alguns pacientes apresentam dificuldade na digestão e absorção de nutrientes. Além disso, o medicamento pode retardar o esvaziamento gástrico.

Em alguns casos, médicos observam redução dos movimentos intestinais. Assim, o paciente pode apresentar desconfortos digestivos persistentes. Por isso, especialistas recomendam acompanhamento médico constante.

Emagrecimento rápido pode afetar articulações

Do ponto de vista ortopédico, perder peso costuma beneficiar as articulações. Cada quilo perdido pode reduzir significativamente a carga sobre os joelhos durante a caminhada.

No entanto, ortopedistas explicam que a perda muscular muda esse cenário. Quando o músculo enfraquece, a articulação perde proteção. Como resultado, aumentam os riscos de dor, inflamação e lesões.

O músculo atua como estabilizador do joelho. Ele distribui forças, absorve impacto e protege estruturas internas. Portanto, a perda muscular pode sobrecarregar a articulação.

Exercício físico protege durante o tratamento

Especialistas defendem atividade física regular durante o uso das canetas emagrecedoras. No entanto, o início precisa acontecer de forma gradual.

Caminhadas, bicicleta e exercícios na água representam boas opções iniciais. Além disso, o treinamento de força ajuda a preservar massa muscular.

Fortalecer quadríceps, glúteos e posterior da coxa também estabiliza o joelho. Estudos mostram que programas de fortalecimento podem reduzir até 30% do risco de dor articular em iniciantes.

Com base em informações do portal Terra.