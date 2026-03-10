Casos de Mpox no Brasil chegam a 140 em 2026
Brasil registra aumento de casos de Mpox em 2026 e reforça alerta para diagnóstico precoce.
O Brasil registrou aumento nos casos de Mpox em 2026. Segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde do Brasil, o país soma 140 casos confirmados da doença. Além disso, autoridades de saúde não registraram mortes no período. Ainda assim, especialistas mantêm vigilância constante. Portanto, o acompanhamento epidemiológico continua essencial para evitar novos surtos.
Além dos casos confirmados, o país contabiliza 539 casos suspeitos e nove prováveis. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 9. Nesse contexto, o monitoramento busca identificar rapidamente novos focos da doença. Dessa forma, profissionais de saúde podem adotar medidas de controle. Consequentemente, o sistema de vigilância epidemiológica mantém atenção redobrada em todo o território nacional.
Distribuição dos casos no Brasil
Os números mostram crescimento gradual ao longo dos primeiros meses do ano. Em janeiro, autoridades registraram 68 casos confirmados e prováveis. Já em fevereiro, o número subiu para 70. Em março, os registros chegaram a 11 novos casos. Além disso, alguns estados concentram a maior parte das ocorrências. O estado de São Paulo lidera o ranking nacional. Ao todo, o estado registrou 93 casos confirmados. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, com 18 casos. Logo depois surge Rondônia, com 11 registros. Portanto, as autoridades mantêm atenção especial nessas regiões.
O que é Mpox
A Mpox pertence ao mesmo grupo viral da Varíola. Entretanto, a doença costuma apresentar menor taxa de mortalidade. Especialistas classificam a Mpox como doença viral zoonótica. Isso significa que o vírus pode passar de animais para humanos. No entanto, a transmissão entre pessoas também pode ocorrer. Por exemplo, o contágio pode acontecer durante contato direto com infectados. Além disso, materiais contaminados também podem transmitir o vírus. Animais silvestres infectados também representam fonte de transmissão. Assim, a prevenção depende de cuidados com higiene e contato físico.
Principais sintomas da doença
Os sintomas da Mpox costumam aparecer após o período de incubação:
- Primeiramente, muitas pessoas desenvolvem febre.
- Em seguida, podem surgir dores no corpo e dor de cabeça.
- Além disso, pacientes frequentemente relatam calafrios e fraqueza.
- Outro sinal característico envolve o surgimento de lesões na pele. Essas erupções cutâneas podem aparecer em diferentes partes do corpo.
- Além disso, muitos pacientes apresentam linfonodos inchados, conhecidos como ínguas. Portanto, o reconhecimento dos sintomas ajuda no diagnóstico precoce.
Quando procurar atendimento médico
Autoridades de saúde recomendam atenção aos sinais da doença. Sempre que surgirem sintomas suspeitos, o paciente deve buscar atendimento. Unidades de saúde podem realizar avaliação clínica adequada. Além disso, profissionais podem orientar sobre isolamento temporário. Essa medida reduz o risco de transmissão para outras pessoas. Da mesma forma, especialistas recomendam evitar contato próximo durante o período de sintomas. Assim, o diagnóstico precoce contribui para controlar a disseminação do vírus.
Vigilância epidemiológica continua ativa
O monitoramento constante permite acompanhar a evolução da doença. Além disso, os dados ajudam autoridades a planejar estratégias de controle. Consequentemente, o país fortalece a resposta a possíveis surtos. Mesmo sem mortes registradas em 2026, especialistas mantêm alerta. Portanto, informação e prevenção continuam essenciais para proteger a população.
Com base em informações do portal da Agência Brasil.
