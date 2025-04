Ceratite química: entenda a lesão ocular de Romana Novais

A médica e influenciadora digital Romana Novais, esposa do DJ Alok, recentemente compartilhou uma experiência preocupante em suas redes sociais. Após realizar um procedimento estético nos cílios, Romana desenvolveu uma lesão ocular conhecida como ceratite química. Este incidente serve como um alerta sobre os cuidados necessários ao submeter-se a tratamentos na região dos olhos.

O que é ceratite química?

A ceratite química ocorre, principalmente, quando substâncias irritantes entram em contato com a córnea, a camada transparente que cobre a parte frontal do olho. Esse contato pode resultar na perda do epitélio, a camada mais superficial da córnea, expondo terminações nervosas e causando dor intensa e visão embaçada.

Sintomas e diagnóstico

Os principais sintomas incluem, assim, dor ocular aguda, sensação de corpo estranho, lacrimejamento excessivo e sensibilidade à luz. Diante desses sinais, é fundamental buscar atendimento oftalmológico imediato para avaliação e início do tratamento adequado.

Tratamento e cuidados

De acordo com especialistas, o tratamento visa promover a regeneração do epitélio corneano. As abordagens incluem o uso de lentes de contato terapêuticas, colírios cicatrizantes, anti-inflamatórios e pomadas oftálmicas. Em alguns casos, pode-se recorrer a curativos oclusivos para proteger a área afetada e acelerar a cicatrização.

Prevenção: atenção aos procedimentos estéticos

Procedimentos estéticos na região dos olhos exigem cautela. Dessa forma, é fundamental assegurar que profissionais qualificados realizem esses tratamentos e que utilizem produtos adequados, minimizando riscos de lesões oculares. A proteção dos olhos durante tais procedimentos é essencial para prevenir complicações.

A experiência de Romana Novais ressalta a importância de cuidados rigorosos ao optar por procedimentos estéticos próximos aos olhos. Priorizar a segurança e a saúde ocular deve ser sempre uma preocupação central