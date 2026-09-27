Chuva aumenta umidade e pode piorar crises de rinite

Mofo e ácaros encontram condições favoráveis em ambientes úmidos e pouco ventilados durante períodos de chuva Dias seguidos de chuva mudam a rotina dentro de casa. Janelas permanecem fechadas, roupas demoram mais para secar e superfícies acumulam umidade.

Esse cenário pode favorecer o aparecimento de mofo e a proliferação de ácaros. Para quem tem rinite ou asma, o ambiente pode intensificar sintomas respiratórios. A chuva, por si só, não provoca rinite. O problema está nas condições que ela cria dentro dos imóveis, principalmente quando a umidade permanece elevada.

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Por que a chuva pode piorar a rinite?

A umidade elevada favorece a presença de fungos e ácaros no ambiente. Essas partículas podem entrar em contato com as vias respiratórias e desencadear respostas alérgicas. Entre os sintomas mais comuns estão espirros, coriza, coceira, nariz entupido e tosse.

Além disso, pessoas com asma podem apresentar piora dos sintomas respiratórios quando permanecem expostas a esses agentes. A pouca ventilação também contribui para o problema. Durante períodos chuvosos, a permanência em ambientes fechados aumenta o contato com partículas presentes no ar e nas superfícies.

Como identificar mofo escondido dentro de casa?

Nem sempre o mofo aparece como manchas escuras nas paredes. O cheiro de umidade também pode indicar crescimento de fungos em locais menos visíveis. Atrás de móveis, dentro de armários, em forros, paredes e aparelhos de ar-condicionado existem pontos que podem acumular umidade.

Outro sinal aparece quando os sintomas mudam conforme o ambiente. Se a pessoa piora em determinado cômodo e melhora ao sair dele, vale observar as condições do local. No entanto, esse padrão não confirma sozinho uma alergia. Uma avaliação profissional pode identificar a causa dos sintomas.

O que fazer para reduzir a umidade?

A primeira medida consiste em eliminar a fonte da umidade. Por isso, infiltrações, vazamentos e goteiras precisam de correção. Também ajuda manter os ambientes ventilados sempre que as condições externas permitirem. Banheiros e cozinhas merecem atenção especial, pois concentram mais umidade.

Além disso, afastar móveis de paredes frias pode melhorar a circulação de ar e reduzir pontos de condensação.

Outra orientação consiste em manter a umidade interna abaixo de 60%. Desumidificadores podem ajudar nesse controle. Quem utiliza ar-condicionado também precisa manter os filtros limpos. A manutenção adequada reduz o acúmulo de partículas no equipamento.

O que evitar durante períodos chuvosos?

Algumas soluções apenas escondem o problema. Pintar uma parede sobre o mofo, por exemplo, não elimina a fonte da umidade. Aromatizadores também não resolvem o crescimento de fungos. Eles apenas mascaram o odor característico do ambiente.

Outra medida que exige cuidado envolve os umidificadores. Em locais que já apresentam umidade elevada, acrescentar mais vapor pode piorar as condições ambientais. Também não se deve misturar produtos de limpeza para tentar remover o mofo. A combinação de substâncias pode gerar gases irritantes e causar problemas respiratórios.

Quando procurar atendimento médico?

Sintomas persistentes merecem avaliação, principalmente quando prejudicam o sono ou interferem nas atividades cotidianas. A necessidade frequente de medicamentos também indica que a condição pode exigir uma investigação mais detalhada.

A exposição contínua a mofo e ácaros pode manter a mucosa respiratória inflamada. Esse processo pode dificultar o controle de problemas como rinite e asma. Por isso, durante períodos prolongados de chuva, cuidar do ambiente interno também faz parte da proteção da saúde respiratória.

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