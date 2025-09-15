Cientistas revelam: um gato pode melhorar seu humor rapidinho

Ter um gato em casa vai muito além da companhia silenciosa. De acordo com estudos científicos, o contato com felinos pode transformar a química cerebral de humanos e animais. O carinho entre tutor e gato aumenta a liberação de ocitocina, conhecida como hormônio do amor. Esse processo fortalece, desse modo, vínculos, reduz o estresse e promove bem-estar compartilhado.

Pesquisas indicam que a ocitocina não apenas regula a confiança, mas também diminui o cortisol, hormônio ligado ao estresse. O efeito cria uma sensação de calma profunda. O simples ato de acariciar um gato ou ouvir seu ronronar já dispara essa resposta, ajudando a equilibrar a pressão arterial, aliviar tensões e até contribuir para a redução da dor. Assim, a relação humano–gato se torna uma troca terapêutica e sutil.

Leia tambem – Dia Internacional do Gato (8/8): veja como eles melhoram a saúde de modo geral

Como o vínculo acontece

Momentos de carinho suave, como abraços, colo ou brincadeiras tranquilas, são gatilhos que elevam a ocitocina em gatos e donos. Gatos seguros e afetuosos tendem a responder mais, enquanto interações forçadas podem reduzir o efeito. O segredo está em respeitar os sinais felinos: um piscar lento, um ronronar ou a escolha de se aproximar voluntariamente.

Benefícios emocionais comprovados

Reduz ansiedade e sintomas de depressão.

Diminui estresse e promove relaxamento.

Fortalece vínculos sociais e confiança.

Melhora a autoestima e a sensação de acolhimento.

Gatos x cães: diferenças no vínculo

Embora cães apresentem respostas mais intensas de ocitocina, os gatos desenvolvem vínculos únicos. Sua confiança precisa ser conquistada e, quando alcançada, cria laços profundos. Essa conquista, mediada pela biologia do amor, explica por que tutores descrevem a convivência com gatos como um apoio emocional essencial.

Ao respeitar o espaço e o ritmo do felino, o tutor também cultiva bem-estar para si mesmo. O vínculo silencioso entre humanos e gatos mostra que amor e confiança não precisam de palavras para florescer.