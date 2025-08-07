Cirurgia intrauterina do SUS corrige coluna de bebê

De acordo com registros médicos, Danielle Ramos, vendedora de 25 anos, recebeu o diagnóstico de mielomeningocele durante a gravidez de seu filho, Guilherme. Essa condição afeta o desenvolvimento completo da coluna vertebral e pode causar hidrocefalia e perda de movimentos. Ao saber da doença, Danielle encontrou esperança, principalmente, no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com seis meses de gestação, ela passou por uma cirurgia revolucionária no Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro. A equipe médica retirou temporariamente o útero, monitorou o feto por ultrassom e localizou a lesão na coluna de Guilherme com precisão. O procedimento delicado exigiu alta tecnologia e atuação multidisciplinar para garantir a segurança da mãe e do bebê. Graças à intervenção precoce, Guilherme tem grandes chances de nascer com menos sequelas e melhor qualidade de vida.

Como funciona a cirurgia intrauterina

Durante o procedimento, os médicos abriram o abdômen de Danielle como em uma cesariana, expuseram o útero e usaram linhas de fixação para impedir o deslocamento do bebê. Ambos estavam sedados. A neurocirurgia foi feita com auxílio de um microscópio, focando diretamente na lesão, sem necessidade de visualizar todo o corpo do feto.

Após a correção da má-formação, os médicos recolocaram o útero no ventre da mãe, permitindo que a gravidez seguisse normalmente. Guilherme deverá nascer com uma pequena cicatriz nas costas, mas com grandes chances de levar uma vida saudável e sem sequelas motoras.

SUS garante acesso à medicina de ponta

Assim, esse tipo de cirurgia complexa, oferecida gratuitamente pelo SUS, comprova a importância do sistema público na democratização da medicina de ponta, especialmente em casos que exigem alta precisão e cuidado integral.