Clinomania: talvez você tenha essa doença e nem saiba; confira

A dificuldade em sair da cama pode parecer simples preguiça, mas muitas vezes esconde algo mais sério. A clinomania é o desejo persistente de permanecer deitado, mesmo sem sono. O comportamento costuma surgir, assim, em pessoas com distúrbios do sono, depressão ou esgotamento emocional.

Mesmo após uma noite inteira de descanso, o corpo continua cansado e a mente lenta. A cama passa a representar o único refúgio de conforto, o que compromete, desse modo, o trabalho, as relações e o autocuidado.

Entenda o que é clinomania e suas causas

De acordo com especialistas, o que diferencia a clinomania de um simples hábito de dormir mais é a intensidade do desejo de permanecer deitado. O indivíduo quer levantar, mas não consegue. O sentimento de culpa e o impacto na rotina são sinais claros de que algo vai além da vontade de descansar.

O problema também se relaciona a fatores emocionais e ambientais. Estresse prolongado, luto, desemprego e jornadas irregulares podem favorecer o quadro. Ambientes pouco acolhedores e falta de suporte social agravam o problema.

Quando buscar ajuda e como tratar

A psicoterapia e os ajustes na rotina de sono ajudam a controlar os sintomas. Em alguns casos, o uso de aparelhos como o CPAP, indicado para apneia, melhora a qualidade do descanso. Já a terapia cognitivo-comportamental ajuda a identificar gatilhos e a retomar hábitos saudáveis.

Especialistas alertam: quando o desejo de ficar na cama interfere na vida cotidiana, é hora de buscar ajuda profissional. A clinomania é tratável, e reconhecer os sinais é o primeiro passo para recuperar a energia e o equilíbrio.