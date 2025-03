Cobertura vacinal contra HPV: ES lidera. Saiba como

Em 2024, o Espírito Santo é o estado com a maior cobertura vacinal contra o HPV no Brasil. Os dados preliminares do Ministério da Saúde mostram que o estado atingiu 98,64% de cobertura em meninas de 9 a 14 anos e 89,75% em meninos da mesma faixa etária. As médias nacionais são bem menores: 82,33% para meninas e 66,76% para meninos. A meta recomendada é de 90%.

Resultados positivos para a saúde pública

Conforme o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, deve-se celebrar os bons resultados. Ele destacou o trabalho conjunto entre a Secretaria da Saúde e os 78 municípios. Essa colaboração tem gerado, principalmente, avanços significativos nas coberturas vacinais. A estratégia inclui vacinação nas escolas e busca ativa, com foco na educação da população.

Em 2024, a vacina contra o HPV passou a ser administrada em dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. A vacinação é fundamental para prevenir cânceres causados pelo HPV.

Integração entre saúde e educação

De acordo com Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, é importante destacar da parceria entre Saúde e Educação. Desde 2019, com a Lei nº 10.913, portanto, exige-se a apresentação do Cartão de Vacinação nas escolas. Essa medida é fundamental para o sucesso da campanha de vacinação.

Apesar dos dados preliminares, Grillo acredita que o Espírito Santo pode atingir a meta de 90% de cobertura também entre os meninos. O estado tem se dedicado à recuperação das coberturas vacinais.

Impacto das fake news e desafios na vacinação contra a influenza

O Espírito Santo também alcançou 69,03% de cobertura na campanha de vacinação contra a Influenza de 2024. Porém, o número ainda está abaixo da meta de 90%. A desinformação, especialmente sobre a Covid-19, tem afetado a adesão da população.

Avanços em outras vacinas

Além do HPV, o Espírito Santo tem registrado avanços em outras vacinas para menores de 2 anos. Seis das dez vacinas prioritárias superaram as metas. As vacinas BCG, Rotavírus e Tríplice Viral se destacam com coberturas acima das metas estabelecidas.

Assim, em 2024, o Espírito Santo continua avançando na melhoria das coberturas vacinais. O esforço conjunto entre os profissionais de saúde e as comunidades tem trazido resultados positivos.

