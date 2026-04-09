Coceira ou secreção? Aprenda a identificar o tipo de conjuntivite
Entender os sinais da conjuntivite ajuda a evitar contágio, aliviar sintomas e proteger a visão.
A conjuntivite inflama a conjuntiva, membrana que cobre a parte branca dos olhos. Embora pareça simples, o quadro exige atenção. Isso porque algumas formas se espalham com facilidade. Outras, por sua vez, surgem por alergias e não oferecem risco de transmissão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Por esse motivo, reconhecer os sinais certos faz diferença. Afinal, essa atitude evita automedicação, reduz desconfortos e acelera a busca por tratamento seguro.
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Como diferenciar os tipos de conjuntivite
1- Conjuntivite viral: altamente contagiosa
A conjuntivite viral costuma causar olhos vermelhos, lacrimejamento e sensação de areia. Além disso, a secreção geralmente é transparente ou aquosa. Em muitos casos, um olho é afetado primeiro. Depois, o outro também apresenta sintomas.
Esse tipo se espalha com facilidade. O vírus passa pelas mãos, toalhas, fronhas, maçanetas e objetos compartilhados. Portanto, a higiene precisa ser rigorosa.
2- Conjuntivite bacteriana: atenção à secreção espessa
A forma bacteriana costuma provocar secreção amarelada ou esverdeada. Frequentemente, a pessoa acorda com os olhos grudados. Além disso, pode sentir ardor e desconforto.
Nesse cenário, a avaliação médica deve acontecer logo. Isso porque, em alguns casos, o uso de colírios antibióticos se torna necessário. Contudo, apenas um profissional pode indicar o tratamento correto.
Conjuntivite alérgica: coceira intensa é sinal de alerta
A conjuntivite alérgica costuma causar coceira forte, vermelhidão e leve inchaço. Em geral, a secreção é clara. Além disso, espirros, coriza e irritação no nariz podem aparecer.
Diferentemente das formas infecciosas, ela não passa de uma pessoa para outra. Ainda assim, exige cuidado. O controle da poeira, dos ácaros e de outros alérgenos ajuda bastante.
Cuidados seguros para aliviar os sintomas
Independentemente do tipo, alguns cuidados ajudam desde o início:
- lavar as mãos com frequência;
- evitar coçar os olhos;
- não compartilhar toalhas, maquiagem ou travesseiros;
- limpar as pálpebras com gaze e água filtrada;
- suspender o uso de lentes de contato;
- fazer compressas frias com pano limpo.
Essas medidas aliviam o desconforto. No entanto, não substituem a consulta médica.
Quando procurar um oftalmologista
Procure atendimento se houver:
- dor intensa;
- visão embaçada;
- sensibilidade à luz;
- secreção excessiva;
- piora rápida dos sintomas.
Além disso, crianças, idosos e pessoas com doenças prévias precisam de atenção redobrada.
Evite colírios por conta própria
Muita gente usa colírios sem orientação. No entanto, essa prática pode piorar o quadro. Colírios com corticoide, por exemplo, mascaram sintomas e aumentam riscos.
Por isso, a regra é clara: olhos irritados exigem cuidado responsável. Quanto mais cedo houver avaliação, maiores são as chances de recuperação rápida e segura.
Com baseem informações do portal Terra.
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