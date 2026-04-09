Coceira ou secreção? Aprenda a identificar o tipo de conjuntivite

A conjuntivite inflama a conjuntiva, membrana que cobre a parte branca dos olhos. Embora pareça simples, o quadro exige atenção. Isso porque algumas formas se espalham com facilidade. Outras, por sua vez, surgem por alergias e não oferecem risco de transmissão.

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Por esse motivo, reconhecer os sinais certos faz diferença. Afinal, essa atitude evita automedicação, reduz desconfortos e acelera a busca por tratamento seguro.

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Como diferenciar os tipos de conjuntivite

1- Conjuntivite viral: altamente contagiosa

A conjuntivite viral costuma causar olhos vermelhos, lacrimejamento e sensação de areia. Além disso, a secreção geralmente é transparente ou aquosa. Em muitos casos, um olho é afetado primeiro. Depois, o outro também apresenta sintomas.

Esse tipo se espalha com facilidade. O vírus passa pelas mãos, toalhas, fronhas, maçanetas e objetos compartilhados. Portanto, a higiene precisa ser rigorosa.

2- Conjuntivite bacteriana: atenção à secreção espessa

A forma bacteriana costuma provocar secreção amarelada ou esverdeada. Frequentemente, a pessoa acorda com os olhos grudados. Além disso, pode sentir ardor e desconforto.

Nesse cenário, a avaliação médica deve acontecer logo. Isso porque, em alguns casos, o uso de colírios antibióticos se torna necessário. Contudo, apenas um profissional pode indicar o tratamento correto.

Conjuntivite alérgica: coceira intensa é sinal de alerta

A conjuntivite alérgica costuma causar coceira forte, vermelhidão e leve inchaço. Em geral, a secreção é clara. Além disso, espirros, coriza e irritação no nariz podem aparecer.

Diferentemente das formas infecciosas, ela não passa de uma pessoa para outra. Ainda assim, exige cuidado. O controle da poeira, dos ácaros e de outros alérgenos ajuda bastante.

Cuidados seguros para aliviar os sintomas

Independentemente do tipo, alguns cuidados ajudam desde o início:

lavar as mãos com frequência;

evitar coçar os olhos;

não compartilhar toalhas, maquiagem ou travesseiros;

limpar as pálpebras com gaze e água filtrada;

suspender o uso de lentes de contato;

fazer compressas frias com pano limpo.

Essas medidas aliviam o desconforto. No entanto, não substituem a consulta médica.

Quando procurar um oftalmologista

Procure atendimento se houver:

dor intensa;

visão embaçada;

sensibilidade à luz;

secreção excessiva;

piora rápida dos sintomas.

Além disso, crianças, idosos e pessoas com doenças prévias precisam de atenção redobrada.

Evite colírios por conta própria

Muita gente usa colírios sem orientação. No entanto, essa prática pode piorar o quadro. Colírios com corticoide, por exemplo, mascaram sintomas e aumentam riscos.

Por isso, a regra é clara: olhos irritados exigem cuidado responsável. Quanto mais cedo houver avaliação, maiores são as chances de recuperação rápida e segura.

Com baseem informações do portal Terra.