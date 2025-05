Com uso de IA, o HECI revoluciona saúde de Cachoeiro!

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) acaba de dar um grande passo em direção ao futuro da saúde no sul do Espírito Santo. Como o primeiro hospital da região, fora da Grande Vitória, a adotar tecnologia de ponta em sua área de diagnóstico por imagem, o HECI trouxe a Inteligência Artificial (IA) para a sua máquina de ressonância magnética. O impacto dessa inovação não poderia ser mais significativo para a comunidade local, pois promete mais agilidade, precisão e, acima de tudo, conforto para os pacientes.

“Esse investimento só foi possível porque já contávamos com um equipamento moderno, preparado para receber essa atualização de software. Com a inteligência artificial, o HECI passa a ser ainda mais resolutivo, oferecendo diagnósticos mais rápidos e precisos para a população”, destacou o superintendente do Hospital Evangélico, Wagner Medeiros Junior.

O que muda com a inteligência artificial na ressonância magnética?

Para o supervisor técnico de radiologia do Heci, Adston Guedes, a novidade representa um ganho significativo para a rotina hospitalar e para a experiência dos pacientes. De acordo com o técnico, isso não só otimiza a rotina hospitalar, mas também traz vantagens diretas para os pacientes. Mas o que exatamente mudou? Vamos explorar:

Exames mais rápidos e eficientes: O superintendente do HECI, Wagner Medeiros Junior, explicou que a IA permitiu realizar exames em um tempo até três vezes menor. Isso significa menos tempo de espera e mais agilidade no diagnóstico.

Pacientes que antes enfrentavam dificuldades para ficar longos períodos dentro da máquina agora podem concluir o exame de maneira mais confortável. Melhoria na qualidade das imagens: A IA não só acelera o processo, mas também melhora a precisão dos diagnósticos. Ela elimina ruídos da imagem, proporcionando imagens mais nítidas e claras.

Isso facilita o trabalho dos médicos, que podem identificar com mais rapidez e precisão qualquer patologia ou alteração nos exames. Conforto e humanização no atendimento: O HECI aproveitou a implementação da IA para transformar o ambiente onde os exames são realizados. A sala foi modernizada, com melhorias no paisagismo e ambientação visual, tornando o espaço mais acolhedor e confortável para os pacientes.

Esse cuidado no ambiente é um reflexo do compromisso do hospital com o bem-estar de quem passa por lá.

Foto: Divulgação/ HECI

O Projeto Corujão da Ortopedia: uma solução para a demanda

Enquanto o HECI avança com sua tecnologia, outra grande iniciativa está em andamento: o Projeto Corujão da Ressonância Ortopédica. Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), esse projeto visa ampliar a oferta de exames para a população, especialmente para pacientes do SUS.

O projeto oferece atendimentos das 23h às 6h, permitindo que o hospital atenda cerca de 30 pacientes por madrugada. Redução da fila de espera: O objetivo é acelerar a realização de exames e reduzir as longas filas de espera no sistema público de saúde.

O objetivo é acelerar a realização de exames e reduzir as longas filas de espera no sistema público de saúde. Tecnologia a serviço da saúde: A implementação da IA também está ajudando a otimizar o uso do equipamento, acelerando o processo e garantindo exames mais rápidos e com maior precisão.

A superintendente de Saúde da Região Sul, Samila Coelho Figueira, destaca a importância dessa iniciativa: “O uso da Inteligência Artificial trouxe um ganho significativo na redução do tempo do exame, o que permite atender mais pessoas de forma eficaz, diminuindo a espera para os pacientes do SUS.”

O futuro da saúde local

Com a junção da inovação tecnológica e um modelo de atendimento mais humanizado, o Hospital Evangélico de Cachoeiro não só se destaca como líder em saúde na região, mas também oferece um vislumbre do futuro da medicina. A combinação de IA com a ampliação de horários de atendimento e um ambiente mais acolhedor reflete a verdadeira transformação no cuidado com o paciente.

O HECI está, assim, construindo um futuro mais rápido, eficiente e humano na saúde capixaba. A revolução no atendimento à população só começou, e os próximos passos prometem ser ainda mais impactantes.