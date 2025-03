Como a espiritualidade pode transformar a medicina?

O Conselho Federal de Medicina (CFM) estabeleceu a Comissão de Saúde e Espiritualidade para investigar como a fé e a espiritualidade influenciam a saúde dos pacientes. Essa iniciativa visa compreender de que maneira a religiosidade pode impactar na prevenção de doenças e na recuperação clínica.

A comissão, composta por pesquisadores e estudiosos com publicações na área, tem como propósito avaliar estudos existentes e promover novas pesquisas sobre o tema. A coordenadora da comissão, médica e conselheira do CFM Rosylane Rocha, destaca que a ideia é avançar na discussão para consolidar, assim, um entendimento que possa orientar os médicos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já reconhece a espiritualidade como parte integrante da saúde, considerando-a, assim, essencial para o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Essa visão holística reforça a importância de se compreender a influência da fé na saúde dos indivíduos.

Conforme diversos estudos, práticas religiosas e espirituais podem trazer benefícios significativos para a saúde. Pacientes envolvidos em atividades espirituais frequentemente relatam níveis mais baixos de estresse e ansiedade, o que pode contribuir para uma recuperação mais rápida e eficaz. Além disso, a presença de programas de apoio espiritual em hospitais tem sido associada à redução do tempo de internação e à melhora do bem-estar dos pacientes.

A comissão planejarealizar, primeiramente, no segundo semestre deste ano, um fórum com a participação de diversos estudiosos e pesquisadores sobre o assunto. Esse evento buscará aprofundar, dessa forma, o conhecimento sobre a relação entre espiritualidade e saúde, visando fornecer orientações mais precisas aos profissionais médicos.

A criação da Comissão de Saúde e Espiritualidade pelo CFM representa um avanço significativo na compreensão dos fatores que influenciam a saúde humana. Ao investigar a relação entre espiritualidade e bem-estar, o conselho busca integrar aspectos fundamentais da experiência humana ao cuidado médico. Com isso, poderá promover uma abordagem mais completa e eficaz no tratamento dos pacientes.

