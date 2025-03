Protocolo de concussão: entenda o cartão rosa de Brasil X Colômbia

No futebol, o protocolo de concussão existe, principalmente, para proteger os jogadores de lesões cerebrais, especialmente em casos de trauma craniano. Esse protocolo foi ativado recentemente durante a partida entre Brasil e Colômbia, quando o goleiro Alisson e o zagueiro Sánchez sofreram choques de cabeça. Ambos realizaram testes médicos durante o jogo, o que resultou em substituições extras para cada time.

De acordo com a Federação Internacional de Futebol (FIFA), o processo estabelece que:

A concussão cerebral é uma lesão no cérebro que pode causar perda temporária de consciência. Após o impacto, o jogador pode desmaiar e, ao acordar, pode não lembrar do que aconteceu antes da lesão. Mesmo sem sinais visíveis na cabeça, a concussão é algo sério, pois pode afetar a memória, a fala e a coordenação motora.

Os sintomas de concussão, de acordo com os especialistas, nem sempre surgem imediatamente após o trauma, podendo aparecer dias depois. Entre os sinais mais comuns estão:

É vital monitorar o jogador após o impacto, pois complicações como hemorragias podem ocorrer sem sintomas visíveis. Se os sintomas piorarem ou o jogador sentir muita dor, é essencial buscar atendimento médico imediatamente.

O tratamento para concussão geralmente envolve repouso até que os sintomas desapareçam. Em alguns casos, os médicos administram medicamentos para aliviar a dor. Se detectarem lesões cerebrais mais graves, o jogador precisará ser internado para monitoramento e cuidados médicos.

Esse protocolo assegura a saúde dos jogadores, prevenindo complicações graves e auxiliando na recuperação completa após a lesão.

Leia também: Câncer de cabeça e pescoço: fique alerta aos sinais

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui