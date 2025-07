Como saber se estou com a nova gripe? Leia aqui

A H3N2, conforme especialistas, é uma mutação do vírus Influenza A, detectada inicialmente na Austrália, em 2021. No Brasil, ela circula com mais intensidade, principalmente, durante o outono e o inverno. Por se tratar de uma cepa altamente contagiosa, o vírus se espalha com rapidez, especialmente em ambientes fechados e com pouca ventilação.

Essa variante afeta principalmente idosos, crianças e pessoas com imunidade baixa. No entanto, qualquer indivíduo pode ser infectado e desenvolver sintomas moderados ou graves.

Sintomas mais comuns da H3N2

Os sintomas, dessa forma, costumam surgir entre três e cinco dias após o contágio. Eles se manifestam, assim, de forma intensa, especialmente nas primeiras 48 horas. Veja os principais sinais:

Febre alta e repentina

Dor no corpo e nas articulações

Calafrios e mal-estar

Dor de cabeça e garganta

Tosse seca

Coriza e espirros

Náuseas, vômito e diarreia (mais comuns em crianças)

Se os sintomas persistirem ou piorarem, procure atendimento médico a fim de obter diagnóstico e tratamento adequados.

Como tratar a gripe H3N2?

O tratamento da H3N2 exige repouso, hidratação e alimentação leve. Em casos moderados ou graves, o médico pode recomendar:

Analgésicos e antitérmicos

Anti-inflamatórios

Isolamento de 7 a 10 dias para evitar o contágio

Evite a automedicação. Somente um profissional pode indicar a medicação correta.

Como se prevenir contra a H3N2?

A melhor forma de prevenção é manter hábitos de higiene e fortalecer o sistema imunológico. Adote estas medidas:

Lave as mãos com frequência

Use máscara em locais fechados

Evite aglomerações

Mantenha uma alimentação saudável

Pratique atividades físicas regularmente

Não compartilhe objetos pessoais

Qual é a importância da vacinação?

A vacina contra a gripe reduz o risco de infecção e protege contra as principais variantes do vírus Influenza, incluindo a H3N2. Existem dois tipos:

Trivalente (rede pública): protege contra H1N1, H3N2 e Influenza B (Victoria)

Tetravalente (rede privada): inclui ainda a proteção contra o subtipo B Yamagata

Vacinar-se anualmente é essencial para evitar complicações respiratórias graves.

A gripe H3N2 exige atenção redobrada. Por isso, mantenha os cuidados diários, evite exposição desnecessária e garanta sua imunização. Em caso de sintomas persistentes, busque atendimento médico e proteja sua saúde e a de quem está ao seu redor.