Criança descobre tumor cerebral: entenda os sinais

Um simples tombo sinalizou um tumor grave: o meduloblastoma. Caitlin Bell levou sua filha Delilah, de 7 anos, ao hospital após a menina bater a cabeça. A princípio, os médicos suspeitaram de concussão. No entanto, exames revelaram um meduloblastoma, um tumor cerebral agressivo de 6 cm. Isso aconteceu em 2023 e a morte da criança não pode ter sido em vão: desse modo, o fato tem de de alertar responsáveis e médicos.

O que é meduloblastoma?

O meduloblastoma é um tumor maligno que se desenvolve no cerebelo, região responsável pela coordenação motora e equilíbrio. É mais comum em crianças e cresce rapidamente. Conforme especialistas, os sintomas podem incluir:

Dores de cabeça persistentes

Náuseas e vômitos frequentes

Letargia ou sonolência excessiva

Problemas de visão, como visão dupla

Importância do diagnóstico precoce

O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento de tumores cerebrais em crianças. No caso de Delilah, a identificação rápida do tumor permitiu, dessa forma, a intervenção médica adequada. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer é uma das principais causas de morte antes dos 70 anos, e a detecção precoce aumenta significativamente as chances de recuperação.

Sinais de alerta para pais e cuidadores

É fundamental que pais e responsáveis estejam atentos aos seguintes sinais:

Mudanças no comportamento ou humor da criança

Dificuldade para caminhar ou manter o equilíbrio

Convulsões ou desmaios

Dores de cabeça que pioram ao longo do tempo

Caso esses sintomas persistam, é essencial procurar atendimento médico especializado.

A história de Delilah destaca a importância da vigilância dos pais e da busca por atendimento médico diante de sintomas persistentes. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para melhorar o prognóstico em casos de tumores cerebrais infantis.