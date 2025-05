Cuidado: saiba identificar os sintomas de SRAG e respire melhor

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) representa, principalmente, uma complicação severa de infecções respiratórias. Ela provoca, dessa forma, dificuldade intensa para respirar e danifica os alvéolos pulmonares — estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Na maioria dos casos, essa condição aparece acompanhada de pneumonia.

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apresenta sinais intensos que exigem atenção imediata. Conforme os especialistas, os sintomas mais comuns incluem:

Embora grave, a síndrome não se classifica como uma doença específica, mas sim como uma reação grave a diferentes infecções.

Diversos agentes infecciosos podem causar a SRAG. Os principais são:

Para confirmar a SRAG, os profissionais de saúde avaliam:

Você pode reduzir os riscos com atitudes simples e eficazes:

O tratamento depende da causa, mas normalmente inclui:

A síndrome, por si só, não é contagiosa. No entanto, as doenças que a causam, como gripe e covid-19, são altamente transmissíveis.

Sim. A SRAG pode surgir várias vezes ao longo da vida, sempre que uma nova infecção respiratória grave comprometer o funcionamento dos pulmões.

A duração varia bastante. Casos leves de SRAG se resolvem em até duas semanas. No entanto, quadros graves podem se prolongar e, em alguns casos, levar à morte.

