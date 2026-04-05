Cuidado: sono irregular impacta sistema cardiovascular

O ato de dormir em horários diferentes todos os dias afeta mais do que a rotina. Segundo um estudo recente, essa irregularidade aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Assim, pessoas com horários desorganizados enfrentam maior chance de infarto e AVC.

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A pesquisa analisou mais de 3 mil indivíduos. Além disso, os cientistas acompanharam os participantes por vários anos. Como resultado, eles identificaram uma relação clara entre sono irregular e problemas cardíacos.

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Estudo revela dados preocupantes

Os pesquisadores monitoraram 3.231 pessoas nascidas no norte da Finlândia. Aos 46 anos, os participantes usaram dispositivos para registrar o tempo na cama. Em seguida, os cientistas acompanharam a saúde do grupo por mais de uma década.

Durante esse período, os dados apontaram eventos cardiovasculares relevantes. Entre eles, destacaram-se infarto e acidente vascular cerebral. Dessa maneira, o estudo trouxe evidências consistentes sobre os riscos.

Sobretudo, os resultados chamaram atenção para um ponto específico. Pessoas com horários de sono instáveis apresentaram até o dobro de risco cardíaco. Esse efeito se intensificou em quem dormia menos de oito horas por noite.

Irregularidade no sono aumenta os riscos

A variação no horário de dormir mostrou forte associação com doenças cardíacas. Por outro lado, a mudança no horário de acordar não apresentou impacto significativo.

Esse achado indica que o momento de dormir exerce papel mais relevante. Portanto, manter consistência nesse hábito pode proteger o organismo.

Além disso, especialistas destacam que a irregularidade reflete um estilo de vida desorganizado. Consequentemente, o corpo sofre com alterações no ritmo biológico.

Pequenas mudanças fazem diferença

Os pesquisadores reforçam que ajustes simples trazem benefícios reais. Em primeiro lugar, estabelecer um horário fixo para dormir ajuda a regular o organismo. Em seguida, manter esse padrão diariamente fortalece a saúde do coração.

Ainda que o estudo não comprove causa direta, ele aponta uma associação importante. Por isso, adotar hábitos consistentes se torna uma estratégia preventiva eficaz.

Rotina equilibrada protege a saúde cardiovascular

Manter um padrão de sono regular contribui para o equilíbrio do corpo. Dessa forma, o organismo funciona melhor e reduz riscos ao longo do tempo.

Portanto, organizar o horário de dormir representa uma atitude simples. Ao mesmo tempo, essa prática oferece impacto significativo na prevenção de doenças cardíacas.

Em síntese, a regularidade do sono se mostra essencial para uma vida saudável. Logo, pequenas mudanças na rotina podem gerar grandes resultados.

Com base em informações do portal Metrópoles.